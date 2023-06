Grave motociclista dopo scontro con un’auto sulla Francesca

È in gravi condizioni G.L. Il 59enne di Monsummano che ieri mattina è sbalzato dal suo scooter letteralmente dentro l’auto con cui ha avuto un tremendo scontro. L’incidente è avvenuto intorno alle 11,30 sulla via Francesca tra Cintolese e Uggia. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti l’uomo era alla guida del suo scooter quando sarebbe avvenuto l’impatto, poco dopo il ponticino sulla strada. Il colpo è stato tremendo e le condizioni del 59enne sono apparse subito preoccupanti. Quando i volontari della Misericordia di Monsummano sono accorsi sul posto, insieme all’automedica hanno trovato l’uomo cosciente ma gravemente ferito, con traumi interni. Allertato l’elisoccorso Pegaso, che tuttavia è stato impossibilitato a giungere sul posto, i sanitari hanno deciso per un trasporto d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Pistoia. Sul posto ieri mattina, sono intervenuti anche gli angenti della polizia municipale e i carabinieri.

Arianna Fisicaro