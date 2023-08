Gran premio, sfida fra "biondi" Compilate le due batterie Vernissage, il rivale è El Greco

di Martina Nerli

La 71° edizione del gran premio Città di Montecatini inizia a prendere forma. Nel pomeriggio di ieri l’ufficio tecnico del Sesana ha "costruito" le due batterie cercando di dividere il più equamente possibile i diciotto cavalli che probabilmente saranno al via a ferragosto. La batteria A è capitanata dal sauro Vernissage Grif, per velocità è il favorito netto ma in caso di giornata no è capace di gettare al vento la grande occasione. Nella sua batteria troviamo due cavalli francesi: Doux Parfum ha dieci anni ed è allenato da Guillaume Gillot, un conto in banca poco meno di 500 mila euro e l’ultima vittoria a gennaio a Cagnes Sur Mer. L’ altro francese è Elixir Wind, ha nove anni ed è in allenamento da Charley Mottier. È stato fermo da dicembre 2022 a giugno, un quarto al rientro poi due primi consecutivi a Enghien, sulla carta ha i requisiti per dar battaglia al varennino giallo. Occhio a Birba Caf che all’ultima uscita è terza nel Turilli ed a Cathrinelle che di recente ha vinto l’Ivone Grassetto a Padova. Sogna in grande City Lux, dopo aver vinto a sorpresa il gran premio Nello Bellei lo scorso anno ci riprova nella corsa più importante di casa. La batteria B non ha un protagonista netto ma trova al via tanti cavalli interessanti. Vincerò Gar tenta il bis ma sembra un filo sottotono rispetto allo scorso anno mentre Corsaro San che ha strappato la wild card alza il tiro anche se va forte. Agrado è il classico cavallo affidabile che non butta mai via niente, quest’anno dopo aver vinto l’Encat è secondo nel Renzo Orlandi e nel Grassetto. Lo svedese Bythebook è del team Gocciadoro, ha debuttato in Italia ad inizio anno e nel circuito classico ha "solo" un secondo nel Grassi a Cesena ma il suo allenatore ci crede molto. Bonneville Gifont è una discreta cavalla e anche nella stagione 2023 ha portato a casa un secondo nel Regione Sicilia. L’ospite straniero c’è anche in questa batteria, il francese El Greco Bello (foto) ha nove anni ed a giugno è arrivato in scuderia di Xavier Thielens. In carriera vince quasi 400 mila euro ed ha un record di 1.10.7. Nella batteria B anche Ziguli dei Greppi, la femmina di casa Del Rosso è a digiuno di vittorie nella stagione ma ha grinta e coraggio almeno per guadagnarsi un posto in finale.