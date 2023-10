Gran Premio Del Rosso a Montecatini Terme: domenica la 72° edizione

Anche domenica prossima, quando si correrà l’edizione numero 72 del Gran Premio Ezio Del Rosso, il successo e lo spettacolo sono assicurati. Come del resto si ripete dal 1952 quando nacque la corsa di Montecatini Terme. La conferma si è avuta ieri nel tardo pomeriggio quando presso le Terme Tamerici il G.S. Casette presieduto da Giuseppe Bellandi, ex sindaco di Montecatini Terme e grande amante del ciclismo, ha presentato la corsa. Nel suo intervento il sindaco Luca Baroncini, ha sottolineato l’importanza della corsa, il suo fascino e prestigio, la valorizzazione del territorio che deriva dal suo svolgimento con la presenza in città di tanti sportivi e appassionati di ciclismo. Tra i presenti anche l’ex campionessa di ciclismo Edita Pucinskaite, mentre ha inviato un saluto il presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo Saverio Metti impegnato in una riunione. L’anno scorso vinse Nicolò Buratti della CTF (Cycling Team Friuli), ma nella storia della classica di autunno tra i suoi vincitori, Venturelli, Zandegù, Francesco Moser, Zandegù, Giovannetti, Casagrande, Fornaciari, Paolini, Visconti, Finetto, Battaglin, Gazzoli, Baroncini.

Il ritrovo è previsto presso lo stabilimento Terme Tamerici in via dei Salici, quindi alle 11.45 a passo turistico inizierà il trasferimento fino a corso Italia per il via ufficiale alle ore 12, con Rodolfo Gambacciani e Michele Franceschetto quali direttori di gara. Prima parte con tre giri del circuito a forma di ottovolante, toccando Margine Coperta, Borgo a Buggiano, Pittini, Casabianca, Albinatico, Biscolla, Montecatini, Pieve a Nievole, Monsummano, Pieve a Nievole, Montecatini, Vico, Nievole, Ponte di Serravalle, Pieve a Nievole, Montecatini di km 35. Terminate le tre tornate per un totale di 105 chilometri, sono previsti cinque giri di km 14,100, con la salita di Vico che quindi complessivamente verrà percorsa per otto volte dai corridori. In tutto saranno 176 chilometri con arrivo nel viale Verdi previsto tra le 16 e le 16.15.

Gli iscritti. Oltre a tutte le squadre toscane (le più quotate Hopplà Petroli Firenze, Gragnano Sporting Club, Mastromarco Sensi Nibali e Team Qubeka), una quindicina le formazioni extraregionali intenzionate a conquistare il successo in questa prestigiosa gara.

Antonio Mannori