Graduatorie approvata mozione unitaria

"Attivarsi nei confronti del Governo affinché vengano assunti specifici provvedimenti finalizzati a consentire sia la proroga della scadenza (aprile 2024) della validità della graduatoria relativa al concorso indetto nel novembre 2021 da Estar per l’assunzione di Operatori Socio Sanitari (OSS). Attingere dalla detta graduatoria per la copertura dei fabbisogni assunzionali anche in funzione delle sostituzioni temporanee del personale OSS, limitando al massimo il ricorso al lavoro interinale".

Sono questi gli impegni affidati alla giunta regionale da una mozione approvata all’unanimità in aula e che è frutto dell’unificazione di diversi documenti presentati dai vari gruppi consiliari, che è stato coordinato per il gruppo PD da Federica Fratoni.

"Con questo atto – ha detto Fratoni intervenendo in aula – diamo un indirizzo politico forte alla giunta e lanciamo un messaggio a livello nazionale: credo sia stato fatto un buon lavoro. Certo è importante che per la copertura dei fabbisogni relativi alle assunzioni si utilizzino le graduatorie disponibili e non altre forme di lavoro. Ma sicuramente il Servizio sanitario regionale ha bisogno di professionalità diverse, non solo di OSS e il discorso delle graduatorie aperte riguarda anche altre figure. Le aspettative – ha concluso Fratoni - sono tutte legittime, ma prima viene la qualità del nostro servizio sanitario pubblico e universalistico. Per questo è corretto che i fabbisogni assunzionali seguano una precisa programmazione, orientata all’unico obiettivo di offrire ad ogni cittadino le cure migliori".