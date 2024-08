Gp di Ferragosto. Si accende il Sesana. Vernissage Grif cerca il poker dei record

Tutto pronto per l’evento più atteso della stagione. Come da tradizione il Sesana a ferragosto manda in scena la corsa più importante del trotto estivo in Toscana ovvero il gran premio Città di Montecatini, ormai giunto alla sua 72esima edizione. La formula è sempre la stessa ovvero due batterie da nove cavalli ciascuna in programma come terza e quarta corsa (partenza ore 20.45 e 21.15) e una finalissima (ore 23.30) da oltre centomila euro di montepremi complessivo. Accederanno alla finale i primi quattro di ciascuna heat più il quinto con il miglior tempo. Come corsa di Gruppo I ovvero la più alta categoria del circuito classico italiano e la denominazione di corsa internazionale il Città di Montecatini è il fiore all’occhiello dell’anello termale.

Tecnicamente l’edizione 2024 ruota attorno al biondissimo Vernissage Grif che è sicuramente un gradino superiore agli altri ma ad ogni corsa regala un pizzico di suspense. Forse è proprio quel mix di genio e sregolatezza che piace tanto al pubblico, e se dice "oggi non corro" non c’è possibilità di convincerlo anche se in vecchiaia si è addolcito. Guarda gli altri dall’alto con un milione e mezzo di euro di somme vinte e di un record europeo di 1.08.1 stabilito lo scorso marzo vincendo il Criterium De Vitesse a Cagnes Sur Mer, attualmente è uno dei cavalli più forti in Europa. Ha già vinto tre edizioni della corsa di ferragosto e questa sarebbe quella che gli consentirebbe di entrare nella storia eguagliando il poker da record di Mack Grace Sm.

Due batterie davvero interessanti perché se da una parte c’è il varennino biondo, dall’altra ci sono cavalli pronti a replicare a suon di parziali da capogiro, in primis lo svedese Night Brodde. Non mancano nemmeno gli outsider che hanno aperto il famoso cassetto e sperano nella corsa più bella di metà agosto di trovare l’occasione che vale una carriera, vedi Cannes Dei Greppi, Christofer Jet e Godiva Doc.

In pista il divertimento è assicurato ma anche nel parterre non mancano le attività collaterali per intrattenere il pubblico tra una corsa e l’altra. Le tradizionali bancarelle di antiquariato, modernariato e collezionismo, la musica live nell’Arena Estate, il giro di pista in carrozza, la sfilata degli undici equipaggi d’epoca della kermesse Incanto Liberty, le pattuglie equestri e tanto altro.

Per i piccoli spettatori invece il Sesana Baby Village è un vero e proprio contenitore di divertimento con pony, mountain bike, gonfiabili, truccabimbi e tante altre sorprese. Immancabile la t-shirt dell’evento che verrà distribuita gratuitamente a tutti gli spettatori. Il ferragosto al Sesana è molto più di una tradizione, ogni anno si rafforza il legame tra la cittadina e il suo ippodromo che sta vivendo a pieno ritmo la 109° stagione di corse. Oltre un secolo di storia eppure il Sesana è ancora una delle piste piccole (da 800 metri ndr) più belle d’Italia.

Per l’occasione l’ippodromo apre i cancelli alle ore 17,30, all’interno oltre al ristorante panoramico sono a disposizione del pubblico vari punti ristoro come la birreria artigianale, il carretto dei gelati e lo street food. Costo del biglietto d’ingresso 10 euro, gratuito per gli under 18. Partenza della prima corsa ore 19.40.

Martina Nerli