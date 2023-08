Gomme tagliate all’Asl Fuori uso 17 autovetture dei servizi domiciliari

Grave atto vandalico ai danni della Asl di Montecatini: al mattino il personale ha scoperto che tutte le gomme delle 17 auto utilizzate dal presidio sanitario di via San Marco – e lì parcheggiate durante la notte – erano state squarciate.

Quelle vetture sono solitamente impiegate per aiutare cittadini che, a causa della gravità della loro situazione di salute, richiedono specifici servizi domiciliari. Nonostante la mancanza dei mezzi, il personale dell’Asl si è subito attivato per garantire almeno i servizi più urgenti, in particolare quelli rivolti ai pazienti oncologici. Sull’evento criminoso stanno indagando i carabinieri.

L’Azienda ha sporto denuncia e le forze dell’ordine stanno quindi procedendo con gli accertamenti utilizzando tutti i mezzi a disposizione, compresi i video di eventuali telecamere esistenti attorno alla struttura, per risalire ai responsabili del gesto vandalico.

Paolo Cellini, direttore della struttura operativa complessa Gestione infermieristica dell’area pistoiese, ha ringraziato Pina Piccolo, coordinatore infermieristico e con lei tutto il gruppo degli operatori, per come è stata gestita la grave situazione che si è presentata la mattina del 16 agosto.

"Mai un atto vandalico di queste dimensioni si era verificato – ha commentato Cellini – ma il personale in servizio ha prontamente reagito per garantire gli accessi domiciliari previsti e programmati; gli utenti non hanno subito disagi o ritardi. Ho ritenuto doveroso ringraziarli per aver assicurato a casa dei pazienti le prestazioni necessarie considerato anche il particolare periodo estivo".

Nella notte tra il 15 e il 16 agosto, nel parcheggio del centro sociosanitario di via San Marco, ignoti hanno tagliato le gomme delle auto utilizzate dai servizi domiciliari destinati ai pazienti più fragili e bisognosi. Alle 7, quando è iniziata l’attività nel presidio sanitario distrettuale di via San Marco a Montecatini, il personale ha purtroppo notato che erano a terra le gomme di tutte le automobili posteggiate nel piazzale.

"Che vergogna bucare le gomme di 17 auto dell’Asl al centro di via San Marco a Montecatini, che servono per i servizi domiciliari della Valdinievole, in particolari per pazienti fragili e oncologici. Un fatto molto grave: spero quanto prima che le forze di polizia individuino i responsabili", scrive Marco Niccolai, consigliere regionale del Partito Democratico.

E.C.