Gli spunti dal territorio

Il fine settimana si apre con una giornata all’insegna dei libri. Oggi alle 15, nella sala del circolo Arci ’Lando Vinicio Giusfredi’ di Massa e Cozzile, si tiene la presentazione del libro "Frammenti. I miei ricordi di Massa e Cozzile anni ’50-’60", di Natalia Natali. Il volume sarà presentato dall’ex sidnaco Franco Nardini.

Alle 15,30 amministrazione e commissione cultura di Ponte Buggianese organizzano la presentazione del romanzo "I figli degli altri", romanzo di Paolo Ricci ambientato in Toscana, alle 15,30 nella sala ad archi della Dogana del Capannone.

Intanto, è stato pubblicato il libro "La riserva mancata. Il Padule di Fucecchio fra crisi ambientale e difficile tutela (1970-1989)" di Emilio Bartolini, che verrà presentato oggi alle 16 a Larciano, al Centro Visite della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio. Roberta Biasillo, dell’Università di Utrecht, dialogherà con l’autore Emilio Bartolini. Il volume è frutto di un’inedita ricerca di storia ambientale e dello studio di un caso indubbiamente significativo, e non solo meramente in un’ottica di storia locale. L’opera ha ottenuto il patrocinio del Centro di Ricerca, Documentazione e Promozione del Padule di Fucecchio e della Fondazione Montanelli-Bassi. Bartolini è laureato in Scienze Storiche all’Università degli Studi di Firenze con una tesi di storia ambientale sul Padule di Fucecchio nel XX secolo, lavoro che ha costituito l’ossatura di questo libro.