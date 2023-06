Giurlani balla il trap con i suoi ’cloni’ Sorpresa goliardica all’ex sindaco

Ieri attorno all’ora di pranzo ha sorpreso i pesciatini una piccola invasione di "cloni" di Oreste Giurlani: tanti ragazzi e ragazze vestiti con la camicia fuori dai pantaloni, una cravatta con il nodo allentato e la giacca scura che si sono riversati in borgo della Vittoria, via Libero Andreotti, piazza Mazzini e piazza Matteotti indossando una maschera con il volto dell’ex sindaco e salutando i passanti con un allegro "Avanti tutta Pescia".

Erano i ragazzi delle classi quinte del liceo Carlo Lorenzini. "Mi hanno chiamato la sera prima – ha spiegato il protagonista involontario – e mi hanno invitato a presentarmi questa mattina, poco prima delle 8 all’ingresso del liceo Lorenzini, perché c’era una sorpresa per me. Quando sono arrivato, li ho trovati vestiti come me; mi hanno salutato e hanno voluto ballare il trap".

Quella di presentarsi a scuola vestiti come un personaggio nell’ultima settimana dell’anno scolastico è ormai tradizione consolidata della scuola pesciatina, tanto che quest’anno la dirigente Erminia Pianelli è intervenuta con una circolare in cui la ricordava per non mettere in difficoltà eventuali docenti che non ne fossero a conoscenza. Sabato i ragazzi erano arrivati in classe vestiti da spiaggia, addirittura con ciambelle salvagente, sdraio e lettino. Ieri invece è toccato a Giurlani. Un gesto goliardico, probabilmente scaturito dal successo di pubblico che ha riscosso il video “Giurlani Trap“ che l’ex sindaco, in collaborazione con Manolo Strimpelli, aveva realizzato a pochi giorni dal ballottaggio sotto le volte del vecchio Mercato dei Fiori, tanto da essere ironicamente ripreso da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu nel corso della puntata della settimana scorsa di “Di Martedì“, trasmissione di La7 condotta da Giovanni Floris.

"Avevamo fatto un video che doveva avere un significato – ha concluso Giurlani – volevamo, cantando rap, trasmettere ai giovani dei valori, in questo caso scuola, sanità e lavoro, tre punti fondamentali. Il video ha avuto oltre centomila visualizzazioni. Alcune affermazioni dei comici forse non erano proprio consone al video; ma devo dire che mi ha chiamato una persona, dicendomi ‘hai perso le elezioni, ma sei diventato uno dei sindaci più famosi d’Italia’. Beh, non avrei fatto il cambio, ma guardando il bicchiere mezzo pieno, può sicuramente essere una soddisfazione".

Emanuele Cutsodontis