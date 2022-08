E' morto Giuliano Baronti, ciclismo toscano in lutto

Lamporecchio (Pistoia),10 agosto 2022 – Tutto il ciclismo piange la scomparsa di Giuliano Baronti , titolare della Neri Sottoli.it, sigla che da decine di anni accompagna il ciclismo sia come sponsor di squadre (professionisti, dilettanti, juniores) sia come sostegno a tante gare ciclistiche. L’ultima dieci giorni fa con il Gran Premio Neri Sottoli.it nella giornata ciclistica a La Stella di Vinci nel ricordo di Claudio Cecconi.

Dopo una breve malattia stanotte è arrivato l’ultimo sospiro di questo grandissimo appassionato di ciclismo. Sempre disponibile alle richieste che arrivavano dal mondo delle due ruote per ogni iniziativa o manifestazione. Questo sport che aveva nel cuore gli ha offerto immense gioie, anche momenti non felici, battaglie da affrontare e superare, ma Baronti ha saputo sempre superare quei momenti con quello stile e il buonsenso, che erano anche il frutto di una passione senza confini. Potremmo scegliere tanti momenti della sua vita per ricordarlo felice, come in occasione della festa nel 2017 per i 70 anni della sua azienda a Cerbaia di Lamporecchio , oppure dopo i tre successi di Giovanni Visconti nel Campionato Italiano assoluto.

In attesa di conoscere luogo e data dei funerali preferiamo fermarci qui e unirsi al dolore immenso dei suoi due figli, Alessio e Stefano, dei familiari e a quello universale di tutto il mondo del ciclismo.