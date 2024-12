Giovani talenti crescono. Lo scudetto di Gribaldo

È un montecatinese doc il nuovo campione italiano Under 16 di tennis. Si chiama Matteo Gribaldo ed è cresciuto sui campi di tennis montecatinesi dello Sporting Club anche se, pochi mesi fa, era passato al Tc Pistoia. L’allievo di Matteo Trevisan ha sconfitto all’atto conclusivo Simone Massellani, uno dei migliori 2008 azzurri nel ranking mondiale under 18, con lo score di 7-5 4-6 6-1 in due ore e 39 minuti di gioco. Gribaldo si è regalato lo scudetto al termine di un percorso da 9 in pagella, cominciato con il successo sul qualificato Alessandro Fiocchi e poi proseguito con le nette affermazioni ai danni di Mihailo Trivunac, Antonio Marigliano (numero 1 del seeding), Giovanni Enrico Boi e, in ultimo, Massellani.

"Raggiungere un traguardo così importante alla mia età è il risultato di anni di duro lavoro – dice Matteo – sacrifici e passione per il tennis. Mi alleno ogni giorno con impegno, cercando di migliorarmi sempre, sia mentalmente che tecnicamente. Ho anche la fortuna di avere una famiglia e un team che mi supportano in ogni momento. Credo che la dedizione e il credere sempre nei propri sogni siano stati fondamentali per arrivare fin qui". Matteo ha dedicato la vittoria ai suoi genitori: "Hanno sempre creduto in me e mi hanno sostenuto in ogni mia scelta ed è soprattutto grazie a loro se ho raggiunto questo traguardo. Poi la dedico alla Tennis Foundation con la quale sto portando avanti un percorso di un anno sotto l’aspetto mentale e tattico e che mi permette di avere una borsa di studio con tante esperienze internazionali e allenamenti con i migliori allenatori del mondo come ad esempio Emilio Sanchez o Ivan Ljubicic".

Il babbo si chiama Luca e si è traferito diversi lustri or sono da Torino a Montecatini, la mamma Valentina Bonvicini insegna diritto al liceo Salutati. Matteo, che ha due fratelli più grandi, ha espresso gratitudine per il TC Pistoia: "Sono qui solo da 2 mesi ma stanno credendo in me e mi stanno facendo crescere. Il mio obiettivo principale è quello di scalare la classifica e entrare in uno slam juniores".

Il primo maestro di Matteo è stato Francesco Masoni (alla Torretta), poi Daniele Balducci (allo Sporting Club), ora Trevisan con Federico Malanca e Tommaso Brunetti al Tc Pistoia.

Giovanna La Porta