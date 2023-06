Ginecologia riduce le attese e cresce l’attività chirurgica. "Qui anche da altre province"

Pescia, 22 giugno 2023 – La struttura di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Ss. Cosma e Damiano diretta da Luigi Errichiello abbatte le liste d’attesa, evade le richieste regionali e fa crescere l’attività chirurgica.

L’ospedale pesciatino è stato individuato come Centro aziendale per i servizi dedicati alle patologie femminili e dal 1 giugno 2022 al 31 maggio 2023 ha incrementato sia l’attività ambulatoriale che quella chirurgica.

"I risultati sono andati oltre le aspettative – commenta Pasquale Florio, direttore dell’area aziendale Ostetricia e Ginecologia e della struttura complessa di Pistoia e Pescia – con una progressione continua in tutti gli ambiti, confermando che le azioni di miglioramento e sviluppo sono in linea con la riorganizzazione introdotta".

«È positivo il fatto che possano fare riferimento al Centro non solo le donne residenti in Valdinievole e in provincia, ma anche di altri territori", aggiunge il direttore della rete ospedaliera Lucilla Di Renzo.

Le isteroscopie sono più che raddoppiate; è stata abbattuta la lista d’attesa provinciale ed è stata data risposta a molte richieste giunte da tutta la regione. 510 esami istologici hanno permesso di individuare precocemente tumori maligni nel 2,5% dei casi, avviando le donne a un percorso di diagnosi e cura.

Le ecografie pelviche transvaginali sono state 460, con pazienti inviate anche dai ginecologi territoriali, a confermare l’alta professionalità riconosciuta a Errichiello.

Le interruzioni volontarie di gravidanza sono state 181, il dato aziendale maggiore; in ambito chirurgico sono stati effettuati 534 interventi in elezione, contro i 365 nel 2019, con interventi di alta specializzazione in laparoscopia".