Gemellaggio con la francese Vichy nel segno delle automobili storiche "Così uniamo le città dell’Unesco"

Il Kursaal Car Club di Montecatini, associazione di auto storiche costituita nel 2000, dopo vari incontri per una analisi delle rispettive attività associative con i dirigenti dell’Automobile Club di Vichy in Francia, ha celebrato il gemellaggio tra i due sodalizi. Le Terme di Montecatini insieme con quelle di Vichy e di altre nove città termali europee nel 2021 sono entrate a far parte della lista del patrimonio mondiale Unesco. Da qui sono nati i contatti tra i due club che da decenni operano nelle rispettive aree geografiche per l’organizzazione di eventi di auto storiche e la salvaguardia per patrimonio automobilistico internazionale. Molti sono gli elementi che avvicinano le due associazioni e l’intenzione dei dirigenti è quella di rafforzare le comuni attività con scambio di presenze in manifestazioni specializzate del settore.

Per questa occasione importante, che ha avuto il suo culmine la sera del 20 maggio in piazza del Popolo a Montecatini, con la presenza di nove autovetture provenienti dalla Francia e venti di soci del club toscano, i francesi hanno organizzato un viaggio impegnativo: le 9 autovetture storiche e 20 persone di equipaggi sono arrivate nella città toscana il 17 maggio dopo un viaggio di quasi mille chilometri e vi hanno sostato fino al 22. In questi giorni il Kursaal Car Club ha organizzato per gli amici francesi visite alla città, a Pescia, Vinci, ad aziende vinicole della zona, a Lucca e a Montecarlo. Il programma del Kursaal Car Club è di estendere progressivamente l’iniziativa e il gemellaggio ad altri club delle città termali europee ora nell’Unesco.

Il Club ha oramai consolidato in oltre 200 il numero dei propri soci domiciliati per la quasi totalità in Toscana. E’ guidato da un direttivo composto da sette membri in carica per tre anni, la cui Presidenza è stata conferita dall’ultima assemblea a Cesare Natali. "Tanti soci hanno dato lustro al Club – si legge sul sito web dell’associazione – così come il nostro Club ha avvicinato al mondo delle auto storiche molti appassionati che nel tempo sono diventati esperti del settore e proprietari di importanti veicoli. Vale ricordare per tutti l’indimenticabile alfista Maurizio Tabucchi che ha fatto parte del gruppo per molti anni, contribuendo in modo determinante alla nostra crescita e successo".