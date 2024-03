Gema solida. Vittoria netta contro Rieti

Gema Montecatini

71

NPC Rieti

62

GEMA MONTECATINI: Savoldelli 3, Mastrangelo 13, Passoni 9, Korsunov 7, Di Pizzo 8, Mazzantini 16, Corgnati 8, Pirani 4, Dell’Anna 3, Angelucci, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

NPC RIETI: Sulina 2, Da Campo 6, Markovic 16, Del sole 1, Zucca 9, Cassar 10, Melchiorri 16, Mele 2, Sane ne, Margarita ne, Reginaldi ne, Novelli ne. All. Ponticiello.

Arbitri: Morra e Manganiello.

Parziali: 24-13, 36-24, 59-47.

Nessun problema per la Gema Montecatini, che regola 71-62 la NPC Rieti dopo essere stata avanti per tutti i quaranta minuti. Quarto posto che per la banda di Del Re è sempre più vicino.

La cronaca. Rompe il ghiaccio Mastrangelo, che con Da Campo dà vita ad uno dei duelli più interessanti del match. Un’altra sfida nella sfida è quella sotto i tabelloni fra Di Pizzo e Zucca, che si dimostra un cliente scomodissimo. Gema fa le prove generali di fuga con un 7-1 di parziale che la spinge sul 12-5, Rieti ricuce fino a -1 poi però non segna più dal campo fino alla prima sirena e i padroni di casa non si fanno sfuggire l’occasione di allungare sul +11 con un Corgnati da 5 punti negli ultimi 2’ della frazione iniziale. Melchiorri interrompe l’emorragia, la NPC si riaffaccia a -6 ma in contropiede gli uomini di Del Re colpiscono più volte. La tripla di Mastrangelo vale il primo +12, raggiunto una seconda volta al tramonto dei venti minuti iniziali dopo la timida reazione rosso-azzurra. È Passoni stavolta a griffare la giocata del 36-24 con cui si chiude la prima parte di gara, fotocopiata da Mazzantini al rientro dagli spogliatoi per il +13 Gema, che tuttavia si dimostra decisamente più porosa in difesa rispetto al primo tempo e consente agli ospiti di riportarsi addirittura sul 43-36.

Le qualità balistiche di Passoni e Mazzantini tolgono nuovamente le castagne dal fuoco ai termali che tornano a +16 (52-36). Sulle ali dell’entusiasmo Gema continua a sciorinare un’ottima pallacanestro e inserisce il pilota automatico. Rieti resta agganciata alla partita forzando tante penetrazioni, ma tornano sul -7 soltanto a un giro e mezzo di orologio. Montecatini gestisce con tranquillità e alla fine festeggia per un quarto posto sempre più vicino.

Filippo Palazzoni