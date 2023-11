Ladri allo stadio Mariotti, rubati anche i gelati

Montecatini Terme, 10 novembre 2023 – Sono passati sotto la grata davanti al bar, vicino all’ingresso principale e, accedendo nel sottosuolo, sono riusciti a saccheggiare… gelati, patatine e bibite varie. Un gruppo di ladri è penetrato all’interno dello stadio comunale Daniele Mariotti, nella notte tra martedì e mercoledì. L’azione è stata piuttosto ingegnosa, perché in effetti bisogna prestare una certa attenzione per capire che nell’impianto sportivo è possibile penetrare passando da quel punto. Un’azione degna di Arsenio Lupin, se non fosse che il bottino è stato alimentare. I ladri sono così penetrati nel bar all’interno dell’impianto e hanno colto l’occasione per fare una merenda notturna.

Al mattino, quando addetti della società di calcio sono andati allo stadio hanno avuto una bella sorpresa. Lì per lì sono rimasti stupiti, ma, quando hanno trovato il bar saccheggiato si sono arrabbiato moltissimo. La speranza è che, con i lavori allo stadio comunale previste dall’amministrazione con i fondi del Pnrr, la struttura diventi più inaccessibile ad atti di vandalismo notturno.

Un episodio del genere, tra l’altro, è avvenuto alcune sere fa alla piscina comunale. I ladri sono entrati forzando la porta di ingresso e, dopo essere penetrati nel bar interno, saccheggiando gelati, merende e bibite varie. Naturalmente, si sono ben guardati dal mettere tutto a posto prima di andarsene. Almeno un grazie per la degustazione lo potevano L’ipotesi più probabile è che di tratti di una gang di ragazzini sbandati, che, nelle ore notturne, non trovano migliore occupazione di penetrare negli impianti sportivi e sbafare ogni genere alimentare che trovano. Una merenda tira l’altro e fatti del genere, a Montecatini, si ripetono ormai da qualche anno, entrando a fare parte della normalità. Un problema di degrado, più che di sicurezza, ma che avviene ai danni di strutture sportive pubbliche, facendo danni all’intera comunità.

Da.B.