Spaccata alla ‘Boutique’. "Rubati i capi più preziosi", bottino da 30mila euro

Montecatini Terme, 19 dicembre 2023 – Hanno distrutto una vetrina per saccheggiare un negozio di abbigliamento all’interno delle Terme Tettuccio. I ladri hanno portato via numerosi capi in cachemire e montone per un valore di circa 30mila euro all’interno di "Mari Boutique" di Marilena Zeni, tra domenica notte e le prime ore dell’alba di ieri.

I malviventi non hanno esitato a prendere i sacchetti del negozio per portare via la refurtiva, come se fossero dei normali clienti intenti a fare shopping. Hanno persino smontato i manichini all’interno dell’attività, durante la loro azione, cercando pure di trafugare una penna di valore durante il furto, ritrovata poi all’interno del negozio. Sul luogo del reato è stata ritrovato anche l’attrezzo a forma di martello utilizzato per sfondare la vetrina, ridotta in mille pezzi.

Gli autori del furto, forse, sono stati disturbati da qualcosa o da qualcuno e, temendo di essere scoperti, se la sono data a gambe, lasciando alcuni oggetti dentro "Mari Boutique". Ieri mattina, intorno alle 6, gli addetti alle pulizie delle Terme, una volta giunti al Tettuccio, hanno scoperto il misfatto. I lavoratori, assai spaventati per la distruzione della vetrina del negozio, hanno dato subito l’allarme. Sul posto sono giunti gli operatori del gabinetto della polizia scientifica del commissariato.

La polizia ha effettuato una serie di rilievi per individuare eventuali impronte lasciate dai ladri, per poter poi verificare se si tratta di soggetti già noti alle autorità. In questi giorni, le Terme Tettuccio sono aperte solo al mattino, con una presenza assai ridotta di persone che vengono a fare la cura idropinica. È ipotizzabile che gli autori del furto o i loro complici abbiano effettuato un sopralluogo o anche di più per verificare la presenza effettiva di merce di valore all’interno della boutique.

Dopo i rilievi effettuati dalla polizia scientifica, gli operai hanno dovuto lavorare a lungo per riparare i numerosi danni causati dai ladri per assaltare il negozio. Come spiegano alcuni titolari di attività all’interno delle Terme Tettuccio, questo sarebbe il diciassettesimo furto, più o meno, che in pochi mesi avviene all’interno dello stabilimento. La riduzione degli orari di apertura e la ridotta presenza di frequentatori durante le festività natalizie lascerebbero un maggior campo di azione ai malviventi.

Al di là delle iniziative straordinarie che richiamano persone in più, lo stabilimento principe delle Terme, su cui la Regione ha fatto approvare una legge per l’acquisto, al fine di ristrutturarlo e rilanciarlo, sta vivendo una fase di transizione complessa. Le Terme, per il momento, hanno affittato alla Croce Rossa il ramo d’azienda costituito da Tettuccio e Redi per tre anni. Il ripetersi dei furti all’interno dell’edificio solleva senza dubbio il problema di un potenziamento della messa in sicurezza dei beni dell’azienda, anche se la società, alle prese con il concordato preventivo in continuità, presta attenzione a questo problema. Il Natale sempre più vicino, purtroppo, porta sempre a un aumento dei furti.