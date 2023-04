"Fuori dal pre-dissesto" L’esultanza del sindaco: "Un risultato eccezionale nella storia della città"

Il Comune esce ufficialmente dal pre-dissesto grazie al bilancio consuntivo 2022. Lo afferma il sindaco Oreste Giurlani che aggiunge: "Un momento importante della mia attività di amministratore, è un risultato eccezionale che resterà nella storia amministrativa della città". "Per anni Pescia ha vissuto momenti delicati a causa di una situazione di bilancio precaria - si lege in una nota dell’amministrazione – che portò nel 2014 alla condizione di pre-dissesto con il contestuale varo di un piano di riequilibrio che doveva riportare in salute i conti pubblici. Un impegno importante, che il sindaco di Pescia Oreste Giurlani aveva ereditato dalla precedente amministrazione comunale e con il quale ha combattuto per questi anni, con tante anticipazioni di cassa. Ora, con l’ultima giunta municipale, in attesa del passaggio in consiglio comunale, arriva la parola fine a questo difficile momento finanziario dell’ente grazie all’approvazione del conto consuntivo 2022 che certifica il rientro del comune di Pescia nei parametri economici previsti e quindi sancisce ufficialmente la conclusione del piano di riequilibrio e l’abbandono della scomoda situazione di pre-dissesto che riguarda tantissimi comuni italiani, a partire dalle metropoli"

"Per me, come sindaco e innamorato della mia città, una soddisfazione immensa- sottolinea Oreste Giurlani-. Restituire alla città una situazione finanziaria normale, senza le problematiche che ho ereditato nel 2014 e che in qualche misura ci hanno condizionato in questi 9 anni, è un grandissimo risultato amministrativo e personale, considerando anche il periodo della pandemia e il contraccolpo pesantissimo dei costi energetici cresciuti a dismisura per la guerra in Ucraina. Una risposta a tutti quei profeti di sventura che si auguravano il tracollo economico per avere qualche chance elettorale. Un risultato che chiaramente devo spartire con tutti gli amministratori e i tecnici comunali, a partire da Antonella Bugliani e Barbara Menini che si sono direttamente occupate di questo incandescente settore. Una menzione particolare la voglio fare a tutto l’ufficio ragioneria e finanze che guidato negli tre ultimi anni da Barbara Menini ha contribuito a questi ottimo risultato".