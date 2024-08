“Un fratello e un uomo speciale”, i funerali di Simone Spinosi. Il lutto della comunità

Montecatini Terme (Pistoia), 1 agosto 2024 – Saranno celebrati questa mattina, alle 10, nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Montecatini Alto, i funerali di Simone Spinosi. Lo sfortunato giovane è morto ad appena 36 anni, dopo due mesi di agonia in seguito a un terribile incidente avvenuto lo scorso maggio tra viale Diaz e viale Bicchierai. Insieme alla madre, mandava avanti il bar Panteraie, alla Casina Rossa, ieri chiuso per lutto. La ex compagna e la figlia vivono in provincia di Lucca. Ed è proprio a quest’ultima che Simone aveva dedicato un commovente pensiero sulle pagine di Facebook. "E con oggi siamo a 36 – ha scritto il giovane il 13 gennaio, il giorno del suo ultimo compleanno – tanti auguri a me. Il regalo più bello sei tu. Sei la cosa più bella che ho fatto nella mia vita ed oggi passare il mio compleanno con te non ha prezzo".

Il giovane era molto amato dagli amici e da tutti i volontari del Nucleo di emergenza radiomobile per il suo carattere estroverso e generoso. "Se le foto potessero parlare – scrive Andrea Mussi, coordinatore della sezione di Montecatini – ne avrei 1000 da raccontare dalle notti passate a spalare neve per liberare le persone agli interventi negli incidenti e negli incendi boschivi. Ci siamo conosciuti 20 anni fa e ne abbiamo fatte tante insieme e passate tante".

Sono davvero tante le persone che hanno voluto ricordare Simone. "Nelle sue gesta e nei servizi svolti – racconta un altro amico del volontariato – la sua competenza è stata fondamentale. Il Simone caposquadra che conosco io, in pochi hanno avuto il privilegio di conoscerlo davvero. Simone era una persona solare, fuori dai cori, oggi si direbbe. Vi posso assicurare che Simone piaceva molto parlare e ’ruzzare’. Era un ragazzo dai mille valori e risorse. Ovvio che come molti, anche lui era una persona fragile. Simone era volontario attivo al Nucleo operativo radio emergenza con la qualifica di caposquadra. Era un ottimo amico, un ottimo fratello, con cui fare tutte le risate del mondo".

A Simone , nel maggio scorso, subito dopo il terribile incidente, erano arrivate anche le frasi di sostegno del governatore Eugenio Giani, che lo invitava a non arrendersi e a lottare per riprendersi. È stato un percorso pieno di sofferenza che Simone e la famiglia hanno affrontato con grande dignità. Fino all’ultino tutti hanno sperato che non finisse così, ma purtroppo il giovane è venuto a mancare. Stamattina, a Montecatini Alto, sono attese molte persone ai funerali.