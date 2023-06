Francesco Nuti e quel film girato nei locali della Valdinievole

È stato girato al Kursaal di Montecatini, prima della ristrutturazione che ha cancellato il locale da ballo che si vede nelle riprese e al Concorde di Chiesina Uzzanese il finale di uno dei film di Francesco Nuti,scomparso ieri a 68 anni Si intitola "Son contento", con la regia di Maurizio Ponzi, e risale al 1983. Francesco Giglio è un promettente cabarettista, viene lasciato dalla compagna Paola (Barbara De Rossi), insoddisfatta di un rapporto nel quale si sente trascurata. Dopo aver cercato inutilmente di riconquistarla, Francesco entra in una crisi professionale, e a causa di una serie di performance poco brillanti, i suoi spettacoli vengono cancellati e la carriera appare compromessa. La morte di un canarino, che Francesco e Paola avevano comprato assieme, e che quest’ultima aveva lasciato all’ex compagno, rappresenta un momento di svolta: Francesco trova le forze per reagire, i suoi spettacoli riprendono lo smalto dei tempi migliori, e il pubblico ritorna ad apprezzarlo. Durante la storia Nuti si esibisce al Kursaal, il cui direttore è interpretato da Novello Novelli, storica spalla di Nuti. Fa un po’di tristezza riguardare il bellissimo finale girato al Concorde, ormai chiuso da molti anni. Francesco, davanti a un folto pubblico, si esibisce in un improbabile inglese imitando un uomo e una donna protagonisti di una storia d’amore. Poi il gran finale, con tanto di orchestra, mentre Nuti interpreta la canzone "Son contento". Carlo Giuffrè, che interpreta l’impresario del cabarettista vinse il David di Donatello come migliore attore non protagonista. La critica, pur non bocciando il film, non lo ritiene una delle migliori opere di Nuti. Senza dubbio, resta un piacevole legame tra l’attore pratese e la Valdinievole. Francesco Nuti, tra l’altro, era promessa del calcio da giovane e, per un periodo militò, negli Juniores dell’Unione Valdinievole del "faraone" Marcello Melani.

Daniele Bernardini