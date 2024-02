La frana sulla provinciale, l’appello per riaprire la strada: "La Provincia ci aiuti"

Lamporecchio (Pistoia), 29 febbraio 2024 – “La frana sulla provinciale del Montalbano sta generando immensi disagi per lavoratori, famiglie, studenti. La Provincia di Pistoia deve fare qualcosa per ripristinare quanto prima almeno il senso unico alternato, oppure deve creare un piano alternativo per evitare ulteriori disagi per la mobilità da e verso la piana di Pistoia". È un appello condito da molta preoccupazione quello che Alessio Torrigiani rilascia il giorno dopo l’ufficializzazione dei nuovi problemi di frane emersi sulla SP9. Il sindaco di Lamporecchio già nei giorni successivi al primo smottamento aveva ricevuto le prime lamentele degli abitanti del San Baronto per una mobilità trasformatasi in un vero e proprio disagio. Ora però, dopo il nuovo sopralluogo dei tecnici della Provincia in seguito al nuovo episodio franoso creatosi con la recente ondata di maltempo, le lamentele si sono trasformate in vere e proprie proteste. La chiusura di quel tratto della SP9 cambia completamente la mobilità di tante persone.

"Non posso pensare che non ci sia una data per il ripristino della viabilità sulla provinciale – prosegue Torrigiani –. Servono tempi certi. Una chiusura di una strada così importante per l’accesso verso Pistoia è possibile per qualche giorno, ma non per un periodo così lungo. Dalla Provincia mi aspetto un aiuto almeno per un piano alternativo anche per quanto riguarda il trasporto pubblico. Siano identificati dei percorsi alternativi per aiutare le persone che ogni giorno transitano su quella strada".

Torrigiani, atteso in settimana da un importante annuncio per il suo futuro politico, parla anche del caso delle lettere anonime diffamatorie recapitate ai candidati della lista civica per la dottoressa Anna Trassi sindaco. Il primo cittadino di Lamporecchio esprime la sua solidarietà nei confronti della dottoressa: "Sono solidale nei confronti della dottoressa Trassi per le lettere che ha ricevuto. Tutto questo non fa parte del modo con cui si deve interpretare la politica. In passato è accaduto anche a me di ricevere delle lettere diffamatorie. Ho sempre strappato tutto e cestinato. Sono sicuramente situazioni spiacevoli".

Niccolò Casalsoli