Forza Italia, Pirrotta nuovo segretario

Si è tenuto il congresso di Forza Italia Monsummano Terme nell’ambito del quale gli iscritti al movimento politico residenti nel Comune hanno proceduto all’elezione del nuovo segretario e dei nuovi componenti della segreteria comunale. Gli eletti sono Elisa Pirrotta (quale segretario comunale), Valentino Apruzzese, Barbara Bachechi, Stefano Cafaro e Raffaella Gaiffi (quali membri della segreteria comunale).

Al congresso erano presenti anche il segretario provinciale Anna Bruna Geri e il vicesegretario provinciale Riccardo Sensi. "L’impegno che tutti i membri di Forza Italia, e in particolare i componenti della segreteria, hanno preso è quello di far sì che la politica sia al servizio dei cittadini, nonché volta ad ottenere, in ogni campo, il rispetto di valori quali la libertà, l’eguaglianza e la giustizia", si legge in una nota del partito.

A Pistoia è stata eletta per acclamazione l’avvocato Martina Cergnai, vicesegretario l’avvocato Eleonora Scarpelli. Erano presenti il segretario regionale Marco Stella, il capogruppo in consiglio comunale Iacopo Bojola, gli assessori Alessandra Frosini e Alessandro Sabella, Marco Baldassarri e la consigliera Paola Calzolari.

"Per Forza Italia questi appuntamenti rappresentano un’occasione molto importante – ha detto Cergnai – per consolidare il partito come formazione vicina ai cittadini e ai territori, punto di riferimento per coloro che vogliano riconoscersi in una forza credibile e moderata". A Montale è stato eletto segretario Gabriele Pacini.