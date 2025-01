Fondi regionali per mezzi spalaneve

Ottanta mila euro al Comune di Marliana per l’acquisto di trattore con spartineve e 74mila al comune di Pescia per l’acquisto di mezzi e attrezzature per lo svolgimento delle attività antighiaccio e sgombero neve su strada. Sono i due finanziamenti appena decretati dalla Regione Toscana di cui dà notizia il consigliere regionale del Pd Marco Niccolai.

"Sono risorse importanti – dice Niccolai – che aiutano le due amministrazioni locali a essere pronte per garantire un’adeguata fruibilità delle strade in presenza di intense nevicate o rischio ghiaccio. La misura – conclude Niccolai – nasce da una richiesta che come Pd avevamo fatto alla Giunta regionale di destinare le quote del fondo regionale per la montagna a supportare i Comuni rispetto all’acquisto di mezzi per la manutenzione delle strade e del territorio".