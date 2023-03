Finisce nel fossato e riporta gravi ferite

Ieri mattina intorno alle 11.30 una donna di 46 anni a bordo di una piccola autovettura ha riportato gravi ferite dopo essere uscita di strada per cause da accertare, finendo in un fossato laterale. Con lei c’era il figlio di 21 anni. E’ accaduto in via Granatino, nella frazione di Nievole.

Sul posto sono intervenute l’automedica e l’ambulanza della Misericordia di Monsummano, che ha trasportato la ferita all’ospedale San Jacopo di Pistoia in codice rosso.

Ma prima di poter soccorrere la vittima è stato necessaria estrarla dall’abitacolo che aveva riportato seri danni. Per questo è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Montecatini Terme. La macchina nell’urto aveva sfondato anche il guardrail di protezione, finendo la corsa nel fossato sottostante. I pompieri hanno estratto la donna incastrata all’interno, consegnandola al personale del 118 per le cure del caso. Successivamente per tirar fuori la vettura è stata rimossa una parte della barriera di protezione. Finite le operazioni di recupero, è stata installata un’apposita transennatura di sicurezza da parte della polizia municipale montecatinese.