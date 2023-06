Festa solenne della Fontenova 450 anni fa prima apparizione

Sarà una prima comunione speciale per i bambini che la celebreranno oggi a Monsummano. Non solo perché avverrà nel tradizionale giorno del Patrono dedicato a Maria Santissima della Fontenova, ma soprattutto perché quest’anno cade il 450esimo anniversario della prima apparizione della Vergine alla pastorella Jacopina Mariotti. Sono trascorsi infatti 450 anni esatti precisi dal 9 giugno 1573 davanti alla Margine di quella che all’epoca veniva chiamata Madonna del Piano o del pozzo vecchio e dove Maria aiutò la pastorella a ritrovare le pecore smarrite prima di tornare con altre apparizioni, fino a quella in cui tradizione vuole che la Madonna indicò la fonte miracolosa, il 7 luglio 1602 e tuttora conservata, sopra la quale si eresse la Basilica a lei dedicata. Per l’occasione la parrocchia guidata dall’inossidabile Don Gianni De Peppo si è spesa in una settimana intera di festeggiamenti con messe speciali, musica, cene e ritrovi. Oggi la giornata del Patrono dedicata a Maria della Fontenova sarà dedicata alle prime comunioni, come sempre, al mattino che si terranno in 2 turni: alle 8,10 e alle 11,30 e a seguire messa alle 17, solenne omaggio a Maria da parte dei bambini alle 20,30 e alle 21,15 concerto in piazza Giusti con la filarmonica Bellini e la corale di Santa Cecilia. Durante la serata verrà consegnato anche un riconoscimento a tutti coloro che hanno ufficialmente contribuito allo sviluppo economico e sociale di Monsummano. Le celebrazioni sono iniziate lunedì scorso con la processione da Monusummano Alto, dove tutto è cominciato, per proseguire la sera di martedì con il rosario celebrato da sua eminenza il cardinale Angelo Comastri, arcivescovo che da febbraio 2021 è anche vicario generale emerito di Sua Santitàe il giorno dopo è stato dedicato dedicato alla fonte miracolosa con la messa solenne per la vigilia della festa, celebrata dal cardinale Gualtiero Bassetti con la presenza del vescovo Roberto Filippini e i rappresentanti dei vicariati della diocesi. La settimana di festeggiamenti non si chiude stasera ma prosegue: domani la cena multietnica promossa dall’Associazione Fontenova Cultura e Fraternità e domenica alle 20,30 messa e processione del Corpus Domini.

Arianna Fisicaro