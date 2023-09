Festa annuale della Pubblica Assistenza a Pescia: 130 anni di storia

Lo scorso anno, nel 2022, ha compiuto 130 anni di vita. L’associazione Pubblica Assistenza di Pescia venne fondata nel 1892, e da allora non ha mai cessato di operare al servizio della cittadinanza, in particolare dei più fragili. Oggi e domani è in programma la tradizionale festa annuale. Alle 16.30, fino alle 19.30, in città arrivano le auto storiche, grazie al Kursaal Car Club; il ricavato di questa iniziativa sarà devoluto all’Associazione Nazionale Tumori. Alle 17, nella sala ‘Lido Moretti’, saranno presentati i libri di Alessandro Birindelli, ‘Escursioni a Pescia e in Valleriana’, di cui è appena uscita la seconda, aggiornata edizione, e ‘Chiese e oratori della Valleriana’. Alle 20, è in programma la prima cCena sociale della tombola: per maggiori informazioni e per prenotare il posto, chiamare lo 0572479706 o lo 0572476830. Domani la giornata di festa inizierà alle 10.30: al mattino fino alle 12.30, e al pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, grazie alla collaborazione con l’Associazione Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale i più giovani potranno giocare con ‘Pompieropoli’, un vero e proprio percorso formativo per futuri pompieri. Alle 15.30 apriranno i punti vendita dove acquistare le cartelle per la tradizionale tombola; alle 17 inizierà la dimostrazione del Gruppo Unità Cinofile dell’Anpas zona pistoiese. Il clou della due giorni di festa, infine, è previsto alle 18.20, con l’inizio dell’estrazione dei numeri della tombola. Tutte le iniziative si svolgeranno in piazza XX Settembre. L’iniziativa è organizzata con il supporto di Banca di Pescia e Cascina e Onoranze Funebri Biagi e il patrocinio del Comune di Pescia.

Emanuele Cutsodontis