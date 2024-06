Festa all’Ippodromo. Corse e divertimento

Il terzo appuntamento stagionale con le corse al trotto all’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme è in calendario per sabato 22 giugno con apertura cancelli alle ore 19. Sette corse distribuite nell’arco della serata a partire dalle ore 20,30 e, tutto intorno, un ricco programma di iniziative di comfort e intrattenimento offerto gratuitamente al pubblico per rendere la permanenza all’interno dell’ippodromo ancora più interessante e piacevole.

Spazio dedicato ai bambini con animazione, castello gonfiabile, pista mountain bike, trucca bimbi, babydance, contastorie, pony, cavalli e la grande balena della fiaba di Pinocchio illuminata da oltre quindicimila led colorati. Comfort per uomini con Maikeru il barbiere dell’ippodromo, per le signore con Neiru manicure e consulenza immagine e, per tutti, con ’L’angolo delle stelle’ dove il futuro non avrà più segreti.

Piano bar a bordo pista e musica da intrattenimento per tutti coloro che vogliono rilassarsi al fresco, sorseggiando un buon cocktail. Apertura del museo dell’ippodromo con l’esposizione di antiche carrozze e con lo spazio dedicato al grande campione Varenne, eventi sportivi su grande schermo e al Sesana Arena Estate, a partire dalle ore

21,30, spettacolo di ballo presentato dalla scuola Smile dance e fitness.

Alle 19, bordo pista, verrà registrata la trasmissione televisiva ideata e condotta da Barbara Scarpettini ’Aperitivo al Sesana’ dedicata alla ’Toscana regina del Tour’ con la partecipazione di Riccardo Magrini, Michele Bartoli e Andrea Gurayev.

Rinnovata anche l’offerta gastronomica del Sesana con il grande ristorante panoramico, bar bordo pista, paninoteca, friggitoria e gelateria. Naturalmente, a disposizione anche il grande parcheggio auto con stalli riservati per le giovani madri.

L’accoglienza, la comunicazione e l’intrattenimento dell’ippodromo Snai Sesana sono gestiti

dall’associazione culturale Pinocchio 3000 su incarico di Snaitech. Info 0572 1913547 e presso il punto informazioni, riaperto da qualche settimana nella centralissima piazza del Popolo a Montecatini Terme.