Festa a Pescia: Grossi rami crollano, due feriti al mercatino

Sfiorata la tragedia sul marciapiede di viale Garibaldi, dove domenica sera erano allestiti i banchi del mercatino straordinario organizzato in occasione dell’annuale festa della Pubblica Assistenza. In attesa della tradizionale tombola, in molti stavano passeggiando fra gli spazi dei venditori. "All’improvviso ho sentito lo schianto del legno che si spezzava - ci ha raccontato una delle testimoni - eravamo appena passati da lì, non eravamo ancora arrivati alla Baracchina, la gelateria a pochi passi. Ci siamo girati e abbiamo visto un ramo enorme che si era staccato ed era caduto su un gazebo". Per fortuna i rami sottostanti hanno frenato la caduta della pesante fronda dalla pianta, un cedro del Libano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i volontari della Misericordia di Pescia, che hanno soccorso una donna di 72 anni, che presentava escoriazioni sul naso e sul volto. Poco dopo, nuovamente chiamati sul posto, hanno trasportato al pronto soccorso un uomo, che ha denunciato di essere stato colpito al capo. Sul posto anche il sindaco Riccardo Franchi, fra i numerosi presenti che aspettavano l’inizio della tombola.

"Sono arrivato quasi subito - ci ha detto un volontario della Protezione Civile -, ero in zona a fare servizio. La donna era a terra, sanguinante al viso. I ragazzi della Pubblica Assistenza l’hanno fatta accomodare su una sedia. Noi abbiamo fatto allontanare le persone, anche un po’ a fatica; e abbiamo fatto appena in tempo, perché subito dopo è caduto un altro ramo, probabilmente rotto dalla caduta del primo. A questo punto abbiamo messo l’area in sicurezza, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco e dei carabinieri". Alcuni anni fa, in seguito ai controlli effettuati sugli alberi da un’azienda specializzata, alcuni vennero abbattuti. La pianta è stata transennata, in attesa del risultato dei controlli che sono già stati effettuati dagli agronomi.

Emanuele Cutsodontis