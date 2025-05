Fanucci va all’attacco. Del Rosso rassicura

"In attesa delle verifiche delle autorità competenti, non resta che prendere atto come esistono zone di Montecatini dove sono necessari interventi di riqualificazione urbana urgente e non più rimandabile (via Marruota primo tratto, via Garibaldi e tutto il quartiere della stazione ferroviaria Montecatini Centro, tra piazza Gramsci, via Toti, e via Manin)". Il consigliere di minoranza Edoardo Fanucci ha subito presentato un’interrogazione all’amministrazione per sapere quali provvedimenti intenda prendere in conseguenza all’incendio scoppiato davanti all’area ex Telecom, in via Manin. "Tenuto conto del duro e comprensibile intervento della Società di Soccorso Pubblico – sottolinea l’esponente dell’opposizione - danneggiata nell’immagine, ma anche e soprattutto in un’area di sua proprietà e di un mezzo di soccorso, ci facciamo carico, portavoce e promotori della sua invettiva nei confronti del sindaco Claudio Del Rosso e della sua giunta. Nel nostro programma elettorale lo avevamo indicato in modo chiaro. Questa amministrazione, purtroppo, finge colpevolmente che il problema non ci sia. Solo percezione? Non scherziamo. Agire subito si può e si deve. Insieme". Fanucci chiede al sindaco Del Rosso "come e quando intende intervenire per riqualificare e mettere in sicurezza l’area in oggetto, anche con aiuto di telecamere e di una nuova e più efficace illuminazione pubblica".

Pronta la replica del sindaco Claudio Del Rosso, che rassicura i montecatinesi. "Abbiamo un piano per dotare la città di video sorveglianza nei punti dove è sprovvista – annuncia – tra i quali via Manin. Sono costernato ed esprimo solidarietà all’associazione. Purtroppo non siamo in grado di prevedere e contenere simili follie. Ma ce la stiamo mettendo tutta, basta guardarsi intorno. La città in meno di un anno è trasformata e più sicura di prima".