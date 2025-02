Falchi e poiane da competizione. Al Sesana la gara di velocità

Dopo il successo ottenuto con le manifestazioni dello scorso anno, domenica 9 febbraio e per l’intera giornata, l’ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme ospiterà una interessantissima e appassionante gara di velocità dei falchi e poiane da competizione. Un evento del tutto particolare, molto ricercato e spettacolare, riservato agli esemplari di falconeria nazionale e provenienti da altri paesi europei.

‘3° Italian Falcon Race’ è il titolo della manifestazione, che avrà inizio alle ore 10 per proseguire fino alle ore 17 e che vedrà in gara molti falchi e poiane da competizione, quest’ultime per la prima volta in assoluto, stupendi esemplari, sulla distanza dei duecento e cento metri. Naturalmente vincerà l’esemplare che impiegherà minor tempo, volando ad una velocità non inferiore ai novanta chilometri orari. La competizione è riservata a falchi e poiane nati in captività da almeno tre generazioni ed allenati quotidianamente da istruttori professionistiper questo tipo di manifestazioni.

Un falco può pesare tra i 600 e 1200 grammi ed ha una apertura alare tra gli 80 e i 120 centimetri. Una poiana può essere lunga dai 50 ai 60 centimetri, pesare dal mezzo chilo al chilo,ed avere una apertura alare tra i 110 e i 150 centimetri. L’intera manifestazione sarà ripresa televisivamente e proiettata sui grandi schermi collocati al centro dell’ippodromo. Sarà possibile inoltre osservare da vicino questi eccezionali ‘atleti’, scoprirne i segreti e capirne il fascino che trasmettono. L’ingresso all’ippodromo, compreso il parcheggio auto, sono completamente gratuiti. Nel caso la manifestazione non può tenersi per avverse condizioni meteo, la stessa viene recuperata la successiva domenica 16 febbraio con le stesse modalità ed orari. Per info 05721913547.