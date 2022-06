Fa troppo caldo anche in barchino Gite al tramonto

Ultimo mese di gite in barca e traghetto nel Padule di Fucecchio. Lo comunica il presidente dell’associazione Volpoca Patrizio Zipoli: "Purtroppo -dice – le temperature di caldo torrido anomalo per il periodo, ci hanno indotto ad anticipare la chiusura delle gite in natante, e salvo eccezioni, le uscite continueranno ad essere svolte come sempre tutti i giorni, ma solo in notturna con partenza al tramonto, che regalano un’emozione unica. Continuano fino al 1 settembre le gite a cavallo o in bicicletta.