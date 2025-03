Ex Officina Bertini, c’è l’ok per la demolizione. Al suo posto spazi verdi e percorsi pedonali

Variazione di bilancio approvata in consiglio per la demolizione dell’ex Officina Bertini. "La memoria dell’Officina Bertini resterà viva, mentre la frazione di Margine e del Comune guadagnerà un nuovo spazio pensato per rispondere alle esigenze della cittadinanza – dice il sindaco Marzia Niccoli –. Verranno creati percorsi pedonali più accessibili, al fine di ampliare gli spazi verdi già realizzati recentemente da Eurospin e poter usufruire dei parcheggi limitrofi anche a servizio degli esercizi commerciali esistenti".

La minoranza interviene per porre alcune criticità: "Il sindaco ha aggiornato la minoranza sul dietro front riguardo alla costruzione di un centro polivalente. L’opera, a dispetto di quanto dichiarato in pieno stile propagandistico, non si farà più". La minoranza ha colto la notizia con stupore. "Siamo soddisfatti che la giunta abbia seguito le indicazioni date proprio dalla minoranza – dichiara la capogruppo Elena Maltagliati –. Avevamo sempre sottolineato la necessità del recupero dell’edificio e illustrato forti perplessità nei riguardi della struttura che la maggioranza pensava di realizzare. Per quanto riguarda i soldi spesi per l’acquisto dell’edificio e quelli che il Comune deve spendere per l’abbattimento, si è davvero fatto il possibile per raggiungere lo scopo ma contenendo i costi?".

Niccoli sottolinea che il progetto prevede anche un potenziamento dell’illuminazione e della segnaletica per garantire maggiore sicurezza e visibilità: "Si era pensato anche a realizzare una sala polivalente. Tale ipotesi è stata abbandonata in quanto era possibile realizzare un nuovo edificio troppo piccolo".