Ex Hotel Impero in attesa, salta l’asta per la vendita: sistema telematico in tilt

Montecatini Terme, 6 novembre 2024 – I termini per partecipare all’asta senza incanto scadevano ieri, a mezzogiorno. Nicoletta Curcio, giudice dell’esecuzione del tribunale di Pistoia, ha dovuto però prendere atto delle difficoltà comunicate dal custode giudiziale dell’ex Hotel Impero, in viale Bicchierai 83, e dal professionista delegato. Il sistema telematico per la prenotazione delle visite agli immobili in vendita giudiziaria non ha funzionato in modo adeguato negli ultimi mesi. Solo il 14 ottobre è stato possibile prenotare una visita al complesso per l’unico soggetto che aveva chiesto di vederlo, ma fino al 31 non è stato possibile accedere. A questo punto, visti i pochi giorni a disposizione per fare eventuali valutazioni da parte del potenziale acquirente, il giudice Curcio ha deciso di sospendere l’asta, in modo da concedere scadenze più congrue.

Il nuovo termine di scadenza è fissato per l’inizio 2025. Il prezzo base della procedura era di 710mila euro, con un’offerta minima di 530mila euro. La struttura si trova nelle vicinanze del mercatino Grocco-La Salute. L’ex albergo è composto da piano interrato, piano terra, piani primo, secondo e terzo e piano soffitta, collegati da vano scala interno e dall’ascensore. Al piano primo è presente una terrazza praticabile che copre, all’incirca, la metà della superficie. La superficie complessiva è di circa 2.500 metri quadrati. In passato, questa struttura ricettiva era comunque piuttosto frequentata, ma la crisi del turismo e del termalismo in città ha finito per travolgerla. Quest’anno, purtroppo, l’ex Hotel Impero è diventato il simbolo dei problemi di degrado e sicurezza che toccano molte strutture ricettive a Montecatini.

Il cadavere di un uomo di origine egiziano, assassinato con una coltellata all’addome, è stato ritrovato all’interno di una delle camere il 19 marzo scorso, durante un sopralluogo di alcuni operai. Il corpo dell’uomo, 26 anni, si trovava nell’edificio abbandonato da almeno un mese. Sul posto intervennero subito i carabinieri della Compagnia di Montecatini, che stanno seguendo le indagini. I militari dell’Arma, subito dopo il loro arrivo, trovarono le camere in condizioni terribili: gli occupanti abusivi non si erano riguardati nemmeno dall’espletare le loro funzioni fisiologiche sui tappeti o i letti. La notizia dell’omicidio avvenuto all’interno dell’ex Hotel Impero, secondo gli inquirenti, forse a causa della presenza di testimoni, si era diffusa rapidamente nell’ambiente degli sbandati. Da settimane, probabilmente, nessuno di loro andava più. La chiusura delle vie di accesso all’ex Hotel Impero, adesso, è stata rinforzata.

