Evento degli astrofili con Marco Meucci

Alla Biblioteca comunale Giuseppe Giusti di Monsummano Terme torna appuntamento con ’Domeniche al Planetario’, il calendario curato dall’Associazione Astrofili Valdinievole A. Pieri dedicato all’esplorazione del cielo e delle stelle. Tante occasioni per appassionati, curiosi e per chi desidera scoprire il fascino dell’universo. Le conferenze copriranno una vasta gamma di argomenti, dai principi fondamentali dell’astronomia alle più recenti scoperte scientifiche. Non mancheranno approfondimenti su fenomeni celesti come eclissi, stelle cadenti, costellazioni, e molte altre meraviglie del cosmo, spiegate in modo chiaro e coinvolgente. Oggi (ore 16, ingresso gratuito) è in programma l’evento dal titolo ’La vita oltre la terra’ con protagonista Marco Meucci.