Eventi nel parco termale Weekend con Rievoka Giuliasmile e Autogiro

Si tiene nel fine settimana nella pineta termale "Rievoka", la prima rievocazione storica cittadina, che include la Disfida dei Comuni e dei Castelli in Valdinievole, animata anche dagli arcieri domenica alle 15. Tutto inizierà alle 15 di domani con un programma che proseguirà fino alle 20. Sono previsti sbandieratori, scherma storica, falconieri, animazioni, prove gratuite di tiro con l’arco. Si riprenderà domenica dalle 10 e fino alle 20. L’organizzazione è del Rione Casina Rossa con la collaborazione della Proloco Montecatini Alto.

Giuliasmile Associazione Aps, con il patrocinio del Comune, organizza per domenica dalle 15 alle 19 la manifestazione "Favole e giochi in pineta" con ingresso gratuito nel parco termale nell’area presso le Terme Tamerici. I bambini – spiegano gli organizzatori – potranno prendere parte ai giochi di una volta (campana, rubabandiera e regina-reginella) e partecipare alle varie attività offerte come le animazioni e la lettura delle fiabe con la partecipazione di cosplayer. Saranno inoltre presenti i volontari dei vigili del fuoco di Pistoia con il camion dei pompieri e lo stand "Casa sicura", il truccabimbi e uno stand con cibo e bevande. Per la gestione dei giochi è consigliabile la prenotazione o la registrazione sul posto a inizio manifestazione (334 7374733, [email protected]).

Domani 10 giugno si tiene l’"I-Day" della Società di Soccorso Pubblico di Montecatini – che festeggia i 120 anni della sua fondazione – per l’inaugurazione della nuova ambulanza allestita grazie al contributo fondamentale della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dei volontari e della popolazione montecatinese. L’appuntamento è alle Terme Tettuccio alle 16.30 con il ritrovo delle consorelle, il saluto del presidente, l’intervento delle autorità, la premiazione di consorelle e volontari. Alle 18.30 il taglio del nastro dell’ambulanza destinata ai servizi d’emergenza. Alle 19 la sfilata nelle strade del centro e finale con il rinfresco offerto a tutti i partecipanti. Alla Società di Soccorso Pubblico sarà consegnato l’Airone d’Oro della città di Montecatini.

Al Comune è giunta la richiesta da parte dell’Autogiro d’Italia 2023, con sede a Terni, la possibilità di transitare edeffettuare una breve sosta dei veicoli partecipanti alla manifestazione in piazzale Domenico Giusti, di fronte al Tettuccio, domani dalle 15 alle 18. I veicoli sosteranno nell’area pedonale lato ovest, per poi proseguire in direzione di Pisa. Il Comune ha pertanto sospeso il divieto di transito e sosta sul piazzale nell’orario dell’iniziativa.

