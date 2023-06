Estate Pievarina, Festeggiamenti per il 118° Compleanno del Comune a Pieve a Nievole

Si rinnova l’appuntamento con l’Estate Pievarina, organizzata dall’amministrazione comunale. Il programma prevede per mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 giugno festeggiamenti per il 118° compleanno del Comune organizzati in collaborazione con il Rione Empolese. Il 28 e 29 allo spazio verde di via Empolese-Cantarelle gli allievi dell’Accademia di musica della Valdinievole si esibiranno con due concerti. Il 29 sarà presentato il libro fotografico "Pieve in Valdinievole", meravigliosi scatti del pievarino Gianluca Moret, iniziativa resa possibile anche grazie al contributo di Toscana Energia. Il 30 giugno, chiuderà i festeggiamenti una cena in piazza XXVII Aprile in collaborazione con l’Arci e l’associazione il Villaggio. Per le prenotazioni è possibile rivolgersi al 3471897715 (Franco).

Il 29 giugno alle 21 al teatrino della Meridiana inizierà la rassegna teatrale Sere d’Estate che chiuderà il 27 luglio, iniziativa organizzata dalla parrocchia con il contributo e il patrocinio del Comune. Dal 2 luglio al 6 agosto Stelle del Cinema, organizzata dal Comune in collaborazione con Il Villaggio, l’associazione sportiva Via Nova e il Rione Empolese, quest’anno dedicata in particolare ai ragazzi e alle famiglie oltre che a Francesco Nuti. Il 6 luglio nello spazio verde di via Empolese-Cantarelle per iniziativa di Comune, Fidapa, Rione Empolese e Il Villaggio serata di approfondimento su "Il sistema clima: vivere il cambiamento e progettare il futuro" con Roberto Mazzei, docente universitario già ricercatore e Erica Birindelli.

A.F.