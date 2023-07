Estate Chiesinese entra nel vivo Debutto con le selezioni Miss Italia

Dopo l’anteprima sportiva con la presentazione del libro di Francesco Moser, entra nel vivo l’edizione 2023 dell’Estate Chiesinese. La manifestazione si arricchisce ogni anno di eventi e iniziative che spaziano in molti campi della vita cittadina, come cultura, spettacolo, narrazione sportiva e tradizionale, senza trascurare l’aspetto spirituale e religioso di un paese che si stringe intorno al suo Santo Patrono.

"Abbiamo cercato di intercettare i gusti e gli interessi dei chiesinesi – dicono il sindaco Fabio Berti e il consigliere delegato Andrea Baldaccini – offrendo secondo le nostre possibilità un cartellone molto vario che non trascura, ma anzi esalta, aspetti culturali di rilievo che diventano popolari. Concerti, musica, ma anche riflessione spirituale e religiosa, poesia e una serata alle eccellenze chiesinesi, tutto affrontato con grande impegno e la partecipazione di tutte le realtà che ci riguardano".

Le iniziative, a parte quella dedicata al Concorde che dovrebbe avere luogo di fronte alla ex-discoteca, si svolgeranno sul palco allestito in piazza Vittorio Emanuele II, di fronte al Comune e alla chiesa parrocchiale, con inizio alle 21. Si parte stasera con la selezione di Miss Italia, che darà diritto a partecipare alla finale regionale, in collaborazione con la discoteca Don Carlos che segue da oltre 20 anni questa manifestazione.

Ancora spettacolo il 14 luglio con "Acquaio ascendente Sciacquone", carrellata di episodi raccontati da Gianni Giannini per i suoi 60 anni di carriera. Il 21 luglio direttamente da All Together Now di Canale 5, "Etienne solo Baglioni", serata sulle note delle melodie più belle di Claudio Baglioni. Il 28 luglio sarà la volta del Premio nazionale di poesia Il Fiore, accompagnato dalla voce di Vania Della Bidia e dalle note di Gisella Gigli e Silvia Benesperi. Il 29 luglio "Remember Concorde" all’insegna della musica, per molti quella vera, degli anni ’80’90 con i dj migliori della discoteca Concorde. Ancora musica il 30 luglio con il concerto di Gazebo, famosissimo a metà degli anni ’80, le cui canzoni sono ancora suonate e cantate ovunque. Il 3 agosto ci sarà spazio per le eccellenze chiesinesi con riconoscimenti, borse di studio e la presenza del "Corone di Montecatini", supercoro che accompagnerà con intervalli di piacevole musica, gospel e melodie.

Il 5 agosto è riservato alle celebrazioni del Santo Patrono con la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani, anche per la celebrazione dei 60 anni di autonomia del Comune di Chiesina Uzzanese.