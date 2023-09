Epatite C: Campagna di Prevenzione a Monsummano Terme

E dopo il sondaggio sul gioco d’azzardo Monsummano aderisce alla campagna di analisi preventive per individuare l’epatite C. A darne notizia è proprio il sindaco Simona De Caro (foto) che ha voluto dare l’esempio sottoponendosi per prima al test di controllo della campagna ’TestiamoCi’. Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Regione Toscana che, nel comune di Monsummano Terme, viene portata avanti con la collaborazione della Croce Rossa locale che si occuperà di effettuare gli screening sulla popolazione che aderirà per verificare la possibile infezione in corso per ogni cittadino che si sottoporrà all’esame. "Ringrazio la Regione – dice De Caro – per aver avviato questa campagna e la Croce Rossa di Monsummano Terme per aver aderito. Ho deciso di sottopormi al test in prima persona per sensibilizzare tutti i cittadini nell’eseguire questo test veloce, gratuito e davvero importante. Queste iniziative hanno un valore sociale e sanitario inestimabile perché permettono a tutti, nessuno escluso, di poter accedere a diagnosi fondamentali per la propria salute". Il controllo è completamente gratuito ed è rivolto ai cittadini di entrambi i sessi e di tutti i generi tra i 34 ed i 54 anni. Per la visita, che non richiede la prenotazione, sarà sufficiente recarsi alla sede degli ambulatori della Croce Rossa in via Ventavoli 35 a Monsummano Terme, il lunedì ed il mercoledì dalle 16 alle 19 e, a partire da ottobre, il lunedì ed il giovedì (sempre agli stessi orari). "Il test è molto semplice – fanno sapere dal Comune – si effettua tramite il cosiddetto "pungidito" ed il risultato viene comunicato in tempo reale. Lo screening è importante perché permette di individuare l’infezione che, se diagnosticata precocemente, ha elevate probabilità di guarigione".

Arianna Fisicaro