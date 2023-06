Ennio Gori e le Terme al loro top: "Ha sempre amato questa città"

Montecatini Terme, 23 giugno 2023 – La città dice addio all’ingegner Ennio Gori, per 33 anni alla guida delle Terme, come amministratore delegato prima e in seguito presidente del consiglio di amministrazione. Aveva appena festeggiato 97 anni al Grand Hotel Tamerici & Principe di Eugenio Pancioli, in viale IV Novembre. Mercoledì sera Gori è stato colto da una crisi respiratoria nella sua abitazione di Pistoia. Portato subito dai familiari all’ospedale San Jacopo, è venuto a mancare alcune ore dopo. La notizia della sua scomparsa si è diffusa subito in tutta la provincia, destando profondo cordoglio tra le numerose persone che lo conoscevano e stimavano. Le esequie si terranno lunedì 26 giugno alle 15.30 nella chiesa di San Michele a Pistoia.

Laureatosi brillantemente in Ingegneria, divenne presto uno dei cavalli di razza della Democrazia Cristiana pistoiese. Il suo arrivo alle Terme coincise con la fine della gestione privata della nobile famiglia milanese Bonacossa. Grazie a un’ottima capacità manageriale e una non comune abilità di tessere relazioni con personaggi importanti, riuscì a tenere a lungo la società ai vertici del termalismo internazionale. Tra tutte, merita di essere citata la visita del più volte segretario di Stato americano Henry Kissinger al Tettuccio.

Gori lasciò la guida delle Terme nel 1994 e due anni dopo, ,insieme all’albergatore Tullio Pancioli, prese la gestione di Levico Terme. Sembrano davvero lontani i giorni in cui l’ingegner Gori gestiva l’ultima grande stagione delle Terme, con collaboratori medici e amministrativi di grande spessore. Ha sperato fino all’ultimo che fosse possibile trovare una soluzione che impedisse lo spezzettamenti della società a cui ha dedicato tanta parte della sua vita, come dichiarò in una recente intervista al nostro giornale.

Il sindaco Luca Baroncini lo ricorda commosso. "Sono profondamente addolorato – sottolinea – ho avuto l’onore di conoscerlo grazie al comune amico Eugenio Pancioli. Abbiamo parlato a lungo in più occasioni; mi aveva dato tanti consigli sulle terme. Aveva vissuto l’epoca dello splendore e aveva negli occhi la luce del sognatore, nonostante l’età, come se fosse un ragazzo e però le competenze e l’esperienza di un grande professionista affermato. Ci mancherà molto. Aveva a cuore la città e le terme cui era davvero affezionato. Lo ricordo con grande affetto. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze".