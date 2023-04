Educazione alla bellezza Conclusione del progetto con gli studenti del liceo

Nel lungo elenco delle caffetterie storiche italiane, un posto d’onore per Il caffè del Tettuccio, antica meta di celebri figure che hanno animato la vita culturale a artistica della Belle Epoque e del Novecento, poeti, artisti e musicisti che si sono intrattenuti, anche solo per gustare una bibita, sotto gli eterei paesaggi valdinievolini dipinti da Maria Biseo. Sabato l’antico caffé ha ospitato l’ultimo incontro del progetto Pcto "Educare alla bellezza". Protagonisti i 24 alunni della classe 3D Les del Liceo Salutati, diretto da Marzia Andreoni, che ha lavorato in collaborazione con l’Associazione "Angeli del bello di Montecatini". Anime dell’associazione, Cinzia Silvestri e Leila Bellandi. Le attività, avviate nel mese di dicembre sono state molte e molto diverse tra loro: lezioni tenute da esperti, confronti con le volontarie, spiegazioni dettagliate sulle varie opere di un’associazione del terzo settore, si sono alternate a letture guidate, chiose e commenti critici nel meraviglioso parco del Tettuccio e all’interno del Salone delle Terme Regina. Nel corso del penultimo incontro, quello di giovedì 13 aprile, i ragazzi impegnati nel progetto, coordinati dalle insegnanti tutor Maria Giuseppina Grilli e Florence Louis, hanno avuto l’occasione di assistere alla presentazione dell’avvenuto restauro della "Fontana dei coccodrilli" di Sirio Tofanari, confrontandosi con le persone che hanno reso possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto: le volontarie degli "Angeli" e i tecnici del settore, le vetrerie artistiche Polloni, le dottoresse Francesca Lotti e Piccolino Boniforti, l’architetto Federico Ferretti, i decori e restauri di Marco Fiorucci. Durante questo ultimo appuntamento, dopo i saluti istituzionali a cui ha partecipato l’assessore Federica Rastelli, è intervenuto Tommaso Fanucci che ha raccontato ai ragazzi la sua esperienza di giovane che, dopo il Liceo Scientifico, ha dedicato buona parte dei suoi studi alla ricerca e alla valorizzazione del "bello" approfondendo l’opera di Kandinsky. Durante il percorso universitario ha svolto il tirocinio formativo alla mostra immersiva "Kandinsky Color Experience", all’interno dello storico stabilimento termale Tamerici. Gli studenti si sono occupati di varie mansioni, tra le più importanti l’ideazione e la realizzazione, con la consulenza di un ingegnere informatico, di un questionario valutativo per i visitatori della mostra, e la guida nel percorso espositivo per i diversi spettatori. Attraverso l’esperienza positiva del tirocinio, ha partecipato al convegno nazionale CNUDD, tenutosi nell’ ottobre 2021, con la pubblicazione del contributo "Kandinsky color experience: un’esperienza di tirocinio curriculare" nel testo "Un ponte tra università e mondo del lavoro per l’inclusione e la vita indipendente".