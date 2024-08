Edizione speciale di Pescia Antiqua. Il programma

Quella in programma domani sarà veramente una edizione speciale di Pescia Antiqua. L’evento sarà speciale perché abbinata alle iniziative del Palio cittadino e perché si dipanerà in una parte della città diversa dalle passate edizioni. Alle 16 il programma prevede la sfilata e l’esibizione dei musici e sbandieratori dei quattro rioni cittadini, che partendo da Piazza del Palagio raggiungeranno Piazza Mazzini, dove si disputerà il 20° trofeo della Palla al Paniere. Per consentire il regolare svolgimento del programma predisposto dalla Lega dei Rioni, la mostra-mercato si sposterà in piazza XX settembre, piazza del Grano, piazza Matteotti e nelle strade circostanti: tutto il centro storico sarà così interessato da un ricco cartellone di iniziative che, sicuramente, richiameranno il pubblico delle grandi occasioni.

In piazza XX Settembre, al posto abitualmente occupato dal terminal bus, ci saranno le bancarelle degli antiquari, con i loro oggetti in mostra per la gioia di collezionisti e curiosi. Il mercatino vintage e dell’usato occuperà la sua sede tradizionale, Borgo della Vittoria e via Libero Andreotti, estendendosi anche a via Buonvicini. Sui banchi potranno essere ammirati oggetti di ogni tipo, libri e stampe, giornali e quadri, oggettistica di ogni genere, mobili e soprammobili, numismatica e filatelia, attrezzi della cultura contadina. Il tutto in una città che proporrà tanti negozi aperti, bar, gelaterie, pasticcerie e pizzerie pronte a offrire le proprie specialità ai visitatori sui loro tavoli all’aperto, mentre i ristoranti cittadini proporranno piatti tipici della cucina pesciatina; in occasione di Pescia Antiqua, il parcheggio è gratuito in tutti gli stalli pubblici.

Emanuele Cutsodontis