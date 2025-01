Ecco il cartellone del Teatro di Lamporecchio

Una bella e piacevole notizia arriva per gli amanti del teatro. Con il 2025 anche la bella sala del Teatro Comunale di Lamporecchio riapre le porte per la stagione teatrale, promossa e organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Fondazione Teatri di Pistoia. Cinque appuntamenti, uno in più della passata stagione, per un cartellone messo a punto con l’obiettivo di intercettare ed appassionare una fascia sempre più ampia di pubblico. Dal 25 gennaio all’11 aprile, un parterre di interpreti di livello, molto conosciuti anche al grande pubblico e a proprio agio tra teatro, cinema e tv, sarà protagonista di una programmazione varia e articolata, che vedrà testi di grande intensità e commedie brillanti, con spazio anche alla musica: da Luxuria a Veronica Pivetti, da Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino a Mariano Rigillo e Giorgio Colangeli, ad Antonio Cornacchione e Pino Quartullo.

"Questo progetto rappresenta per me e per l’intera amministrazione un tassello fondamentale di un percorso di rinnovamento culturale e sociale che abbiamo fortemente voluto – ha commentato l’assessore alla cultura Serena Bavuso –. Abbiamo scelto di investire con convinzione nella cultura, riconoscendola come un elemento essenziale per il benessere della comunità e per il rilancio del nostro territorio. Il Teatro Comunale non è solo un palcoscenico per spettacoli, ma un simbolo di dialogo, inclusione e partecipazione. Con questa stagione vogliamo segnare una svolta, offrendo una programmazione più ampia, di qualità che possa emozionare, far riflettere e unire".

Il cartellone 2025 è stato pensato per affrontare temi attuali e universali, portando sul palco grandi talenti e spettacoli che sappiano parlare a tutti. Questo rinnovato impegno si inserisce in una visione più ampia: il Comune vuole che il Teatro diventi un punto di riferimento culturale non solo per Lamporecchio, ma per tutto il territorio circostante. "Non si tratta solo di una serie di spettacoli, ma di un viaggio condiviso verso una cultura più viva e accessibile – ha detto ancora Bavuso –. Dal 7 gennaio la biglietteria del Teatro aprirà per l’avvio della campagna abbonamenti; in seguito i biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili presso il Teatro Comunale, alla biglietteria del Teatro Manzoni di Pistoia e anche online. Il Teatro Comunale di Lamporecchio vi aspetta: insieme possiamo fare della cultura il cuore pulsante del nostro futuro".

Massimo Mancini