Ecco il bar-ristorante della famiglia Lo Russo. Si chiama Blue Note

Si chiama Blue Note il nuovo bar-ristorante a Chiesina Uzzanese. A lanciarsi nella nuova avventura lavorativa, con tanto entusiasmo, è stata la famiglia Lo Russo e in particolare il giovane Samuele, classe 2001 che nel tempo libero se la cava anche molto bene come calciatore della Larcianese, assieme al padre Gerardo e allo zio Gianni. "Abbiamo rimesso in sesto un locale che era chiuso da diversi anni – racconta Samuele – e siamo molto contenti di aver finalmente cominciato".

L’attività si trova a Chiesina Uzzanese, in via della Lama 35/B, sulla strada principale che porta da Chiesina a Montecatini. Il locale sarà aperto dal lunedì al sabato, col via fissato alle 5 di mattina, e chiuderà alle 21 durante la settimana, mentre il sabato sera sarà animato da intrattenimento di vario tipo e musica dal vivo, con la chiusura prevista alle 3 di notte. "Volendo coinvolgere tutta la Valdinievole adotteremo orari molto flessibili – prosegue Samuele – e pensati anche per studenti e lavoratori. Mio padre si occupa del forno e della panetteria, mentre mio zio è specializzato come barman ed è l’uomo degli aperitivi".

Michele Flori