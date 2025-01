Ecco ’Europa a Massa a Cozzile’: "Ponte fra istituzioni e cittadini"

Nasce ’Europa a Massa e Cozzile’, un’informativa mensile volta a rendere più accessibili le opportunità di finanziamento e i bandi europei e regionali per cittadini, imprese, scuole ed enti del territorio. Il progetto nasce dalla volontà di creare un ponte tra le istituzioni europee e la comunità locale, fornendo strumenti concreti per accedere ai fondi disponibili e sviluppare progetti di crescita, innovazione e sostenibilità. "Con ‘Europa a Massa e Cozzile’, vogliamo avvicinare la nostra comunità alle opportunità offerte dall’Unione Europea e dalla regione Toscana – ha dichiarato il sindaco Marzia Niccoli –. Questo progetto rappresenta un passo importante per garantire che nessuno resti escluso dalle risorse che possono favorire il benessere e lo sviluppo del nostro territorio".

La prima edizione dell’informativa include dettagli su programmi come: ON – Oltre Nuove Imprese a tasso zero, per supportare giovani e donne imprenditrici; turismo sostenibile – fondo turismo, che fornisce supporto finanziario per investimenti innovativi, l’aumento dell’offerta turistica e i processi di aggregazione aziendale; contributi per scuole, un bando che offre finanziamenti fino al 90% per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste scientifiche e di settore per scuole statali e paritarie.

"Per collegare l’Europa alle comunità come Massa e Cozzile non ci sono bacchette magiche, ma ‘ponti di democrazia’. E per democrazia si intende informazioni e opportunità alla mano di tutti i cittadini" ha commentato il consigliere delegato agli affari europei, Matteo Brizzi. La newsletter è disponibile sul sito del Comune e verrà condivisa regolarmente sul profilo Facebook e sul canale WhatsApp.