Eccellenza montecatinese. Il Circolo tennis Torretta in vetrina per la bellezza

Un’eccellenza montecatinese riconosciuta a livello nazionale. È l’elogio che la rivista Elle Decor Italia ha fatto al Circolo Tennis La Torretta del presidente Marcello Venturini, definendolo uno dei primi 5 circoli italiani per bellezza e funzionalità. Il magazine, che si occupa di tutte le novità e le tendenze su design, architettura, arredamento e delle case più belle del mondo, ha inteso premiare la struttura gestita dalla famiglia Cappelli. Dal 2008, infatti, la famiglia Cappelli gestisce la Casa degli Sport della Torretta, impegnandosi a valorizzare il parco e il verde che circonda il Circolo e a far sì che l’attività sportiva cresca sempre di più (prime squadre in serie C, tanti giovani e giovanissimi tra gli iscritti).

Il giornale ha scritto "dal mare cristallino del Mediterraneo alle colline della Toscana passando per un storico e cittadino indirizzo circondato dal verde, abbiamo tracciato un viaggio tra club che, all’alto livello agonistico, coniugano la possibilità di gareggiare in paesaggi unici e all’interno di location che assicurano partite indimenticabili".

Quando l’ha saputo da Letizia, un’amica, la famiglia Cappelli (babbo Carlo, mamma Anna, una delle due figlie, Giulia, e suo marito Andrea Cecchi), ha subito fatto un post di ringraziamento su Instagram. "È stata una splendida sorpresa e una grande soddisfazione per tutti noi che da anni ci adoperiamo per far crescere questa realtà – racconta Giulia –. L’attività ferve, l’ambiente è davvero bello e confortevole".

Gianluca Barni