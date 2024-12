È tornato Granucci: gioia Ponte Buggianese in Garfagnana

Castelnuovo Garfagnana 0 Ponte Buggianese 2: Biggeri, Ramacciotti (32’ st Satti), Lunardi, Leshi, Rossi (15’ st Gabrielli), El Hadoui, Fall (34’ st Filippi), Cecchini, Campani (43’ st Fruzzetti), Grassi, Camaiani (43’ st Magera). A disp. Nucci, Ceccarelli, Bonaldi, Tocci. All. Vangioni.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Martinelli, Aiazzi, Prati, Palmese, Kapidani, Asara (43’ st Birindelli), Provinzano, Granucci (45’ st Sordi), Sgherri, Fantini (32’ st Sali). A disp. Calu, Sanzone, Ferrari, Bellandi, Gargani. All. Vettori.

Arbitro: Bernardini di Piombino.

Marcatori: 25’ e 35’ st Granucci.

Il Ponte Buggianese si regala il miglior fine anno possibile. Regalo di Natale anticipato per i pontigiani che raccolgono tre punti pesantissimi sul campo del Castelnuovo Garfagnana, seconda forza del girone A di Eccellenza. Decide il match la doppietta di Granucci, tornato nel ruolo di bomber implacabile.

La cronaca. Ponte avanti al 25’: c’è un errore in fase difensiva di un componente della retroguardia della squadra di casa, e Granucci ne approfitta, rubando la sfera e scaricandola con tutta la forza che ha addosso alle spalle di Biggeri. Il gol scuote un po’ il Castelnuovo Garfagnana, che prova ad attaccare e a cercare la rete del pari. Ma le iniziative tentate dalla squadra guidata da Vangioni, portano solo ad una serie di tiri, ben bloccati da Rizzato. Il Ponte si difende con molto ordine nella ripresa e colpisce con prontezza a dieci minuti dalla fine, chiudendo i conti: Granucci prende palla nella sua trequarti ed inizia una progressione determinata e costante verso l’area di rigore avversaria, vince vari duelli a suon di sportellate, ed alla fine piazza un tiro, che non da scampo a Biggeri. Arriva così una vittoria fondamentale e vitale per il Ponte Buggianese, che interrompe un digiuno lungo durato quasi due mesi e che porta la squadra allenata da Vettori a quota 13 punti. Buone le impressioni destate dai volti nuovi Prati, Asara e Provinzano.

Simone Lo Iacono