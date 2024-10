È tempo di frangitura: "Olio nuovo di qualità"

Grande entusiasmo tra i coltivatori della Valdinievole per la frangitura delle olive e la stagione dell’olio 2024. L’inizio della campagna sarà segnata da una grande festa a Montecatini Alto, in via delle Vigne, sabato pomeriggio a partire dalle 15. A organizzarla, la prestigiosa Cooperativa Olivicoltori Valdinievole. In apertura, la mostra mercato delle attrezzature e dei prodotti tipici locali. Alle 16, santa messa con la benedizione e alle 17.30 il momento più atteso: rinfresco e fett’unta con l’olio nuovo. "Sarà una campagna carica – assicura Adriano Benedetti – che compenserà le fatiche di quella 2023, davvero scarica è difficile". Ma come sarà l’olio nuovo? "La nostra cooperativa – spiega il presidente Cesare Lorenzi – è nata nel 1967, è tra le più importanti realtà nel settore dell’olio extra vergine di alta qualità nella Valdinievole e conta circa 450 soci. Quest’anno si prospetta una bella stagione carica di olive. L’estate torrida non ha permesso ad alcun insetto di attaccare le drupe che si sono mantenute, quindi, perfettamente sane e senza la necessità di alcun tipo di medicazione". Le olive stanno raggiungendo il giusto grado di maturazione, nonostante ciò, la resa in olio risulta molto più bassa rispetto alle precedenti annate. "I nostri macchinari permettono di ottenere una qualità eccelsa dell’olio estratto a basse temperature e senza aggiunta di acqua azzerando i tempi di attesa per la frangitura delle olive". Ma il prezzo dell’olio? "Si prevede – dice Adriano Benedetti – che non subirà variazioni rispetto agli anni scorsi: 16 euro al litro".

L’olio prodotto dai soci della cooperativa, destinato alla commercializzazione, è molto apprezzato sia dal mercato locale che estero, con particolare riferimento ai mercati del nord Europa. L’ultima innovazione, il sonificatore, acquistato con un importante investimento nel 2023, permette di preparare la pasta di olive in pochi secondi prima di inviarla al decanter, con importanti riduzioni sui tempi di gramolatura fino, in certi casi, ad azzerarli. "L’ottimizzazione del processo – spiega Lorenzi – permette un netto miglioramento qualitativo con risultati di un olio ricco di aromi, sapori e profumi, nonché un rendimento percentuale più alto. Si assiste ad un progressivo aumento della carica fenolica e aromatica".

Giovanna La Porta