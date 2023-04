E’ partito l’iter per la vigna urbana

Una presenza da valorizzare quella della vigna urbana che da tre generazioni la famiglia Lepori cura con grande amore e passione. A segnalare per prima al nostro quotidiano la presenza di questo prezioso appezzamento verde, è stata Marta Gentili, architetto, attiva da sempre nelle tematiche sociali della città. Il sindaco Luca Baroncini, appresa la notizia da La Nazione, ha prontamente scritto una lettera di encomio a Gilberto Lepori, facendola recapitare a casa sua da un messo comunale. ""Sono rimasto piacevolmente sorpreso - racconta Lepori - nella lettera si parla della Great Spas of Europe della quale Montecatini fa parte e il primo cittadino ringrazia me, mia moglie Sandra e Angiolo Mascani per l’impegno che profondiamo nella cura della vigna"". Nel frattempo, Marta Gentili ha scritto a Luca Balbiano, produttore torinese e presidente della Urban Vineyards Association (U.V.A.) una rete internazionale nata nel 2019, che riunisce 11 associati in Italia e all’estero con l’obiettivo di promuovere il recupero e la valorizzazione storico culturale, paesaggistica nonché turistica delle vigne urbane aderenti. L’auspicio di Marta Gentili è che la vigna di Lepori possa entrare in questo circuito. Balbiano ha risposto alla email, dicendo che esamineranno il caso, prendendo in esame le caratteristiche della vigna.

Giovanna La Porta