’È di moda il mio futuro’. Confindustria premia i talenti del calzaturiero

Marilyn Monroe icona senza tempo. Lo sanno bene gli oltre 1000 ragazzi della settima edizione del progetto di Confinfustria Toscana Nord "E’ di moda il mio futuro" patrocinato dal Comune di Prato, Provincia di Prato, Comune di Monsummano Terme e Provincia di Pistoia ed è stata effettuata in collaborazione con il PTP Moda-Formazione Moda Toscana, di cui si sono tenute le premiazioni proprio ieri a Prato, per i progetti dei ragazzi sul tessile e a Monsummano al teatro Ives Montand per il calzaturiero. La graduatoria finale ha premiato come prime classificate Sara Dolfi e Dea Semini della classe 4a B del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo, al secondo posto Ilenia Franceschini della classe 5a Apm dell’istituto statale di istruzione secondaria Sismondi-Pacinotti di Pescia (che ha vinto dei premi anche nel settore tessile a Prato) e al terzo posto infine Niccolò Fabbri classe 4a B del già citato Brunelleschi. La vincitrice Sara Dolfi ha presentato una décolleté bianca lucida con tacco 12 mozzafiato, accompagnata dalla professoressa che l’ha seguita Giovanna Giaquinto. "Per disegnare questa décolleté – ha detto la studentessa – mi sono ispirata al film ’Quando la moglie è in vacanza’ e in particolare alla scena in cui a Marlyn si solleva l’abito bianco al momento del passaggio della metropolitana. Così ho preso la scollatura che lei ha sul davanti del vestito l’ho messa sul collo del piede della scarpa, i nastri che lei ha sull’abito li ho riproposti come lacci da legare alla caviglia e la plissettatura del vestito l’ho trasformata in una sorta di fiocco sul retro del tallone della scarpa".

Particolarmente soddisfatti della produzione dei ragazzi sono stati i membri della giuria e in particolare il delegato per il calzaturiero di Confindustria Rodolfo Checcucci. "Sono molto colpito dalla qualità dei lavori presentati – ha detto il titolare del calzaturificio Tailor Made di Larciano – che si sono dimostrati ancora di più alto livello rispetto all’edizione precedente. Abbiamo alzato l’asticella prima di tutto sul tema che i ragazzi hanno dovuto approfondire separatamente perché Merilyn pur essendo un’icona, non appartiene comunque alla loro generazione. Quindi si trattava di una sfida per capire capire che tipo di attualizzazione avrebbero dato a questo personaggio".

Arianna Fisicaro