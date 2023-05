E’ ancora di gran moda il futuro Sesta edizione del progetto promosso da Confindustria

Cinquantuno progetti, 15 finalisti, 5 aziende e 12 scuole coinvolte per 3 vincitori. Si conclude così la sesta edizione del progetto "E’ di moda il mio futuro" promosso da Confindustria Toscana Nord in collaborazione con le Province di Prato e Pistoia e i Comuni di Prato e Monsummano Terme, dove l’idea ha avuto i natali. Gli studenti si sono sfidati a colpi di disegno e fustelle per la creazione di una scarpa che si ispirasse, dopo quello dell’anno scorso dedicato a David Bowie, al tema di quest’anno, un grande personaggio nativo di Monsummano ma conosciuto in tutto il mondo come Ives Montand. "Per noi è una grande soddisfazione – ha detto Rodolfo Checcucci presidente settore moda Confindustria e titolare del marchio Tailor Made, fabbrica che ha anche realizzato la scarpa vincitrice – vedere i ragazzi delle scuole superiori impegnarsi in una realizzazione così complicata. I modelli presentati hanno reinterpretato il mito di Ives Montand in modo attualissimo, dimostrando di aver approfondito l’argomento. Speriamo che questo progetto possa essere una scintilla per accedere il fuoco dell’interesse per le calzature e per la moda". A vincere il concorso a Monsummano come prime classificate sono state Erza Krasniqi e Aurora Sarti della classe 3N dell’istituto di istruzione superiore Benvenuto Cellini di Firenze con il progetto "Elegante Bianca" mentre al secondo posto Aurora Magni, Margherita Fusco, Matilde Pacini, Chiara Di Maio e Aurora Materassi della 4B del liceo artistico Brunelleschi di Montemurlo, con il progetto "Espadrillas" e al terzo posto infine Cristina Lin, Vittoria Chen e Sabrina Sang della 4B Brunelleschi con il progetto "Francesina con cravatta". "Ci siamo ispirate a Ives Montand e abbiamo scelto questi colori e questo tipo di scarpa perché rientrano nei colori e nel tempo in cui lui è vissuto – hanno detto le vincitrici Krasniqui e Sarti – ed è stata realizzata così come l’avevamo progettata in due mesi di lavoro. È stata una bella sfida perché noi abbiamo sempre progettato nel settore dell’abbigliamento e lavorare sulla calzatura è stato scoprire un nuovo mondo". Molto soddisfatti anche il vicesindaco Elena Sinimberghi e l’assessore Monica Marraccini Mori che insieme a Checcucci, Eleonora Antonini e Davide Trane per Confindustria hanno presenziato alla cerimonia di premiazione.

Arianna Fisicaro