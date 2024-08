E a Buggiano vertice con Bettarini: "Potenziare l’arredo urbano"

La delegazione di Buggiano di Confcommercio, presieduta da Sabrina Giovannini, ha incontrato l’amministrazione comunale, per tracciare insieme le linee guida del prossimo quinquennio. E la prima richiesta presentata alla nuova Giunta è quella di potenziare le infrastrutture e migliorare l’arredo urbano, per attrarre visitatori, nuovi residenti e attività commerciali. Non solo: "sarà fondamentale valorizzare ancora di più la componente turistica- afferma l’associazione di categoria -mantenendo e rafforzando gli eventi storici come la Fiera in selva e cercando di coinvolgere maggiormente le zone periferiche". Confcommercio ha ribadito la necessità di mettere in campo tutte le azioni che possono sostenere e incentivare il commercio, chiedendo un approfondimento sulla prossima applicazione della Taric. Si è parlato anche della necessità di incrementare la sicurezza. L’amministrazione comunale si è detta disposta a portare avanti un percorso di collaborazione e condivisione costante. L’associazione dei commercianti spiega che il sindaco Daniele Bettarini "ha ricordato che sarà istituito un ufficio del turismo, come già annunciato in campagna elettorale e richiesto da Confcommercio, in piazza del Bestiame, insieme a un punto di ricarica per le bici elettriche", la cui conduzione sarà di concerto con le attività per la gestione delle aperture.

Per quanto riguarda l’applicazione della Taric, che preoccupa le imprese, "già da tempo gravate da costi fissi impattanti", sottolinea l’associazione, saranno svolte delle simulazioni con Alia, per capire quanto la tariffa inciderà sulle attività e valutare le contromisure da adottare.

