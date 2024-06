Due mostre nei musei civici della città

Due nuove mostre nei musei civici di Monsummano Terme. Al Museo di Arte Contemporanea e del Novecento è stata inaugurata la personale di Stefano Prisco (nella foto) dal titolo ’Meoclassico’, a cura di Silvia Di Paolo e Rocco Normanno. Le sale di Villa Renatico Martini, allestite da Rocco Normanno, ospitano fino al 15 settembre le splendide sculture dell’artista romano, piccoli capolavori di bellezza e di incantevoli dettagli, realizzati con cartoncino e argilla. Stefano Prisco è nato a Roma nel 1968, lavora nel mondo dell’artigianato fin da giovane e ha da sempre avuto la passione per l’arte, in particolar modo per l’arte antica. Da qui il titolo dell’esposizione, un chiaro riferimento alla visione personale della grande lezione classica da parte dell’artista. La mostra è visitabile nei seguenti orari di apertura: lunedì, giovedì, venerdì 16-19, mercoledì 9.30-12.30, sabato e domenica 9.30-12.30 e 16-19. Per info: 0572-952140.

Intanto è in corso al Museo della Città e del Territorio la nuova rassegna temporanea ’Territorio in mostra. Una storia lunga trent’anni’. Tra immagini, uno splendido video e documenti d’archivio, il percorso di visita mette in evidenza le principali tappe di uno studio trentennale sul territorio: poche aree in Toscana sono state oggetto di una ricerca così approfondita. L’esposizione è aperta al pubblico fino al 7 ottobre lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì 9-13 e 16-18, sabato 9-12. Per info: 0572 954463.

Luca Fabiani